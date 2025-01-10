198 бойових зіткнень за добу: де на фронті найгарячіше та які втрати окупантів

Від початку доби 10 січня на фронті відбулось 198 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація на кількох напрямках. На Покровщині дотепер триває 13 боєзіткнень. Про це в оперативному звіті повідомляє Генштаб Збройних Сил України, передає УНН.

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Зазначається, що станом на 22:00 10.01.2025 на фронті відбулося 198 бойових зіткнень.

російські загарбники завдали 10 авіаційних ударів, застосувавши 18 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 576 дронів-камікадзе та здійснили близько трьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку наші війська відбивали п’ять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця – всі боєзіткнення вже завершено.

На Куп’янському напрямку вопог одинадцять разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Кучерівки, Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової. Українські захисники відбили три атаки, ще вісім боєзіткнень наразі триває.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 39 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Твердохлібове, Греківка, Зелений Гай, Першотравневе, Макіївка, Терни та Зарічне. Шість боїв продовжуються.

На Сіверському напрямку, в районі населеного пункту Білогорівка, противник двічі атакував позиції наших військ, успіху не мав.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 32 боєзіткнення поблизу Білої Гори, Предтечиного, Часового Яру та Ступочок, дві атаки тривають дотепер.

На Торецькому напрямку росіяни п’ять разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк та Щербинівка. На даний час продовжується два боєзіткнення.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку, росіяни 61 раз намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Новополтавка, Тарасівка, Баранівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Новий Труд, Звірове, Удачне, Котлине, Новоолександрівка, Нововасилівка, Новоандріївка, Новоєлизаветівка, Андріївка, Курахове, Дачне та Янтарне.

Дотепер триває 13 боєзіткнень. Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 276 окупантів, 139 з них - безповоротно. Також знищено три одиниці автомобільної техніки - йдеться у звіті.

На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Зеленівки, Розливу, Роздольного, Великої Новосілки та Нескучного, чотири боєзіткнення продовжуються.

Втрати противника на даному напрямку складають: 66 окупантів ліквідовано, 80 поранено, крім того, знищено три бойові броньовані машини та шість мотоциклів - повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційного удару некерованими ракетами в районі населеного пункту П’ятихатки.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбивали 22 атаки російських загарбників, ще одна атака триває. Противник здійснив понад 190 обстрілів, з них 14 - із реактивних систем залпового вогню - інформує Генштаб ЗСУ.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський розповів про превентивні кроки України щодо захисту Харкова та Сум від російського наступу. Завдяки цим діям вдалося відтягнути 60 тисяч військових рф до Курської області.