198 боевых столкновений за сутки: где на фронте горячее всего и какие потери оккупантов

С начала суток 10 января на фронте состоялось 198 боевых столкновений. Самая сложная ситуация на нескольких направлениях. На Покровщине до сих пор продолжается 13 боестолкновений. Об этом в оперативном отчете сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на 22:00 10.01.2025 на фронте произошло 198 боевых столкновений.

российские захватчики нанесли 10 авиационных ударов, применив 18 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 576 дронов-камикадзе и осуществили около трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении наши войска отражали пять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск и Старица - все боестолкновения уже завершены.

На Купянском направлении вопог одиннадцать раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Кучеровки, Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой. Украинские защитники отбили три атаки, еще восемь боестолкновений пока продолжается.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 39 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Твердохлебово, Грековка, Зеленый Гай, Первомайское, Макеевка, Терны и Заречное. Шесть боев продолжаются.

На Северском направлении, в районе населенного пункта Белогоровка, противник дважды атаковал позиции наших войск, успеха не имел.

На Краматорском направлении пока зафиксировано 32 боестолкновения вблизи Белой Горы, Предтечино, Часового Яра и Ступочек, две атаки продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении россияне пять раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк и Щербиновка. В настоящее время продолжается два боестолкновения.

С начала этих суток, на Покровском направлении, россияне 61 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Новополтавка, Тарасовка, Барановка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Мирноград, Новый Труд, Зверево, Удачное, Котлино, Новоалександровка, Нововасильевка, Новоандреевка, Новоелизаветовка, Андреевка, Курахово, Дачное и Янтарное.

До сих пор продолжается 13 боестолкновений. Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 276 оккупантов, 139 из них - безвозвратно. Также уничтожено три единицы автомобильной техники - говорится в отчете.

На Новопавловском направлении враг 12 раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Зеленовки, Разлива, Раздольного, Большой Новоселки и Нескучного, четыре боестолкновения продолжаются.

Потери противника на данном направлении составляют: 66 оккупантов ликвидировано, 80 ранены, кроме того, уничтожено три боевые бронированные машины и шесть мотоциклов - сообщает Генштаб ВСУ.

На Ореховском направлении противник нанес авиационный удар неуправляемыми ракетами в районе населенного пункта Пятихатки.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отражали 22 атаки российских захватчиков, еще одна атака продолжается. Противник совершил более 190 обстрелов, из них 14 - из реактивных систем залпового огня - информирует Генштаб ВСУ.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о превентивных шагах Украины по защите Харькова и Сум от российского наступления. Благодаря этим действиям удалось оттянуть 60 тысяч военных рф в Курскую область.