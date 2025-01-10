На Курському напрямку перебувають 60 тис. військових рф, що дозволило убезпечити Харків та Суми - Зеленський

Наразі в курській області перебуває 60 тис. військових рф, які вдалося відтягнути з Харківщини та Сум та убезпечити ці міста від наступу на них. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу RaiNews24, передає УНН.

"Це були привентивні кроки, бо ми знали і не тільки ми. Наші європейські колеги і американська розвідка… ми ділилися інформацією, всі розуміли, що це наступна ціль путіна - окупувати нашу північ, місто Суми. Місто Харків. Сьогодні в Харкові більше 1 млн людей, тобто це все великі міста, де живе велика кількість людей, і якщо він буде окуповувати, то загинуть сотні тисяч людей, тому ми повинні були зробити перші кроки, і ми побачили велику кількість накопичення їх військ, щоб окупувати Суми, і ми зробили перший крок раніше, ніж вони. Це нам дуже сильно допомогло", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що 60 тис. військових рф зараз перебувають на Курському напрямку.

"Це також нам допомогло і на Харківщині, вони перекинули з Харкова на курськ багато військ і ми змогли їх зупинити на Харківщині. Це тактичний був успіх України, але успіх не для окупації, нам не потрібна їх територія, нам не потрібна їхні землі, ми хочемо просто жити спокійно в себе вдома без війни. Це єдине, що нам потрібно, і ось для чого відбувалися ці відповідні кроки", - додав Президент.

Нагадаємо

Президент Зеленський раніше заявляв, що операція в курській області стала потужним козирем у переговорах з країнами Глобального Півдня. За даними Bloomberg, ЗСУ можуть залишити курську область до весни 2025 року.