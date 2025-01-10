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На Курском направлении находятся 60 тыс. военных рф, что позволило обезопасить Харьков и Сумы - Зеленский

На Курском направлении находятся 60 тыс. военных рф, что позволило обезопасить Харьков и Сумы - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 8042 просмотра

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Зеленский рассказал о превентивных шагах Украины по защите Харькова и Сум от российского наступления. Благодаря этим действиям удалось оттянуть 60 тысяч военных рф в Курскую область.

Сейчас в курской области находится 60 тыс. военных рф, которые удалось оттянуть из Харьковщины и Сум и обезопасить эти города от наступления на них. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24, передает УНН.

"Это были привентивные шаги, потому что мы знали и не только мы. Наши европейские коллеги и американская разведка... мы делились информацией, все понимали, что это следующая цель путина - оккупировать наш север, город Сумы. Город Харьков. Сегодня в Харькове более 1 млн человек, то есть это все большие города, где живет большое количество людей, и если он будет оккупировать, то погибнут сотни тысяч людей, поэтому мы должны были сделать первые шаги, и мы увидели большое количество накопления их войск, чтобы оккупировать Сумы, и мы сделали первый шаг раньше, чем они. Это нам очень сильно помогло", - сказал Зеленский.

Он отметил, что 60 тыс. военных рф сейчас находятся на Курском направлении.

"Это также нам помогло и на Харьковщине, они перебросили из Харькова на Курск много войск и мы смогли их остановить на Харьковщине. Это тактический был успех Украины, но успех не для оккупации, нам не нужна их территория, нам не нужна их земли, мы хотим просто жить спокойно у себя дома без войны. Это единственное, что нам нужно, и вот для чего происходили эти соответствующие шаги", - добавил Президент.

Напомним

Президент Зеленский ранее заявлял, что операция в курской области стала мощным козырем в переговорах со странами Глобального Юга. По данным Bloomberg, ВСУ могут покинуть курскую область до весны 2025 года.

Павел Башинский

Павел Башинский

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