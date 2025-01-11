ворог втратив за добу понад 1500 військових та десятки одиниць техніки - звітує Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1570 військових. Сили оборони також знищили 10 ворожих танків і 28 артилерійських систем. Про це інформує Генштаб Збройних Сил України в Telegram, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 806 500 (+1570) осіб,

танків ‒ 9751 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 20 271 (+18) од,

артилерійських систем – 21 817 (+28) од,

РСЗВ – 1260 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1042 (+1) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21 958 (+74),

крилаті ракети ‒ 3017 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 33 534 (+61) од,

спеціальна техніка ‒ 3692 (+3) од.

Дані уточнюються.

Нагадаємо

За минулу добу на фронті відбулося 198 бойових зіткнень. Окупанти втратили 276 військових та техніку, завдали 10 авіаударів та запустили 576 дронів.