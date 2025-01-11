ворог втратив за добу понад 1500 військових та десятки одиниць техніки - звітує Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
За минулу добу російська армія втратила 1570 військових, 10 танків та 28 артилерійських систем. Загальні втрати рф з початку війни сягнули 806 500 військових та тисячі одиниць різної техніки.
Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1570 військових. Сили оборони також знищили 10 ворожих танків і 28 артилерійських систем. Про це інформує Генштаб Збройних Сил України в Telegram, передає УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 806 500 (+1570) осіб,
- танків ‒ 9751 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 271 (+18) од,
- артилерійських систем – 21 817 (+28) од,
- РСЗВ – 1260 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1042 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21 958 (+74),
- крилаті ракети ‒ 3017 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33 534 (+61) од,
- спеціальна техніка ‒ 3692 (+3) од.
Дані уточнюються.
Нагадаємо
За минулу добу на фронті відбулося 198 бойових зіткнень. Окупанти втратили 276 військових та техніку, завдали 10 авіаударів та запустили 576 дронів.