Потери оккупантов за сутки: ликвидировано 1330 захватчиков - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки террористы потеряли 1330 военных и значительное количество техники. Общие потери врага с начала войны достигли 811 090 личного состава.
Оккупанты потеряли 1330 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери террористов за период с 24.02.22 по 14.01.25:
- Личный состав: 811 090 (+1330).
- Танки: 9767 (+3).
- Бронированные боевые машины: 20326 (+11).
- Артиллерийские системы: 20326 (+47).
- РСЗВ: 1262 (+1).
- Средства ПВО: 1044.
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 331.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 22276 (+72).
- Крылатые ракеты: 3018.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 33791 (+83).
- Специальная техника: 3696 (+1).
155 боевых столкновений на фронте: где враг атаковал больше всего за сутки - Генштаб14.01.25, 01:20 • 15726 просмотров