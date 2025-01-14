166 боев за сутки: где оккупанты атаковали активнее всего

ukenru
Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 107650 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Эксклюзив
Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
13 января, 13:33 • 107899 просмотра

Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

Эксклюзив
Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января
13 января, 09:00 • 114149 просмотра

Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
10 января, 17:45 • 217333 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
10 января, 15:58 • 278656 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
10 января, 13:12 • 221859 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
10 января, 10:22 • 280751 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль
10 января, 09:45 • 149979 просмотра

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года
10 января, 09:37 • 128779 просмотра

Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году
10 января, 09:34 • 116423 просмотра

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв

13 января, 21:08 • 29156 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога: население просят направляться в укрытия, работает ПВО

В Киеве объявлена воздушная тревога: население просят направляться в укрытия, работает ПВО

13 января, 21:11 • 56305 просмотра
В киевском ресторане произошел конфликт между военным и работником заведения: начали уголовное производство

В киевском ресторане произошел конфликт между военным и работником заведения: начали уголовное производство

13 января, 21:51 • 43544 просмотра
В Киеве работает ПВО: что происходит на Оболони и почему объявлена тревога

В Киеве работает ПВО: что происходит на Оболони и почему объявлена тревога

13 января, 21:57 • 22202 просмотра
Украина провела брифинг по теневому танкерному флоту рф: что обсуждали

Украина провела брифинг по теневому танкерному флоту рф: что обсуждали

13 января, 23:07 • 33632 просмотра
публикации
Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

13 января, 18:55 • 96045 просмотра
Просрочка на миллионы: 300 тонн продуктов превратились в мусор из-за бездействия АРМА

Просрочка на миллионы: 300 тонн продуктов превратились в мусор из-за бездействия АРМА

13 января, 16:05 • 101853 просмотра
Монополия в медицине: почему в Украине только один врач занимается пациентами с буллезным эпидермолизом?

Монополия в медицине: почему в Украине только один врач занимается пациентами с буллезным эпидермолизом?

13 января, 15:30 • 103334 просмотра
Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

13 января, 14:45 • 107650 просмотра
Гетманцев и Сокур: цинизм безнаказанности или расчет на молчание?

Гетманцев и Сокур: цинизм безнаказанности или расчет на молчание?

13 января, 13:30 • 109120 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 68406 просмотра
Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

13 января, 13:40 • 102290 просмотра
Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

13 января, 13:32 • 100080 просмотра
Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

13 января, 13:13 • 101881 просмотра
Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

10 января, 15:27 • 127864 просмотра
Актуальное
166 боев за сутки: где оккупанты атаковали активнее всего

166 боев за сутки: где оккупанты атаковали активнее всего

Киев  •  УНН

 • 3290 просмотра

Read in English

За минувшие сутки зафиксировано 166 боевых столкновений, противник нанес 62 авиаудара и совершил 4,5 тысячи обстрелов. Больше всего атак было на Покровском направлении - 77 наступательных действий.

166 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, почти половина - на Покровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 14 января, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 166 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник, как указано, нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный и 62 авиационных ударов, в частности, привлек одну ракету и сбросил 99 КАБ. Кроме этого, совершил около 4,5 тысячи обстрелов, из них 85 - из реактивных систем залпового огня.

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники и еще один важный объект противника", - говорится в сводке.

По направлениям ситуация следующая:

На Харьковском направлении враг дважды штурмовал позиции наших войск в районе населенного пункта Волчанск.

Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Лозовой, Западного и Двуречной на Купянском направлении, где за сутки произошло три атаки оккупантов.

За прошедшие сутки враг 16 раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Зеленый Гай, Шийковка, Первомайское, Макеевка, Заречное и Терны.

Пять штурмов противника отбили наши защитники в районе Белогоровки на Сиверском направлении.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 14 раз в районах Часового Яра и Ступочек.

Шестнадцать атак совершил враг на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк, Крымское, Щербиновка и Белая Гора. Большинство атак противник направил на Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 77 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Барановка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Тарасовка, Новая Полтава, Новоторецкое, Лисовка, Мирноград, Зеленое, Новый Труд, Проминь, Покровск, Шевченко, Удачное, Нововасильевка, Успеновка, Петропавловка, Новоандреевка, Славянка, Серебряное, Андреевка, Курахово, Дачное, Новосергиевка и Янтарное.

Силы обороны отбили 13 вражеских атак на Новопавловском направлении. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Разлив, Времовка, Раздольное, Константинополь и Нескучное.

На Приднепровском направлении наши войска отбили одну атаку противника.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"На Курском направлении произошло 15 боестолкновений, враг нанес 37 авиационных ударов 49 управляемыми бомбами и совершил 422 артиллерийских обстрела, в том числе 20 - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

Наши воины, как отмечается, наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Потери оккупантов за сутки: ликвидировано 1330 захватчиков - Генштаб14.01.25, 07:23 • 9846 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы