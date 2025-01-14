166 боев за сутки: где оккупанты атаковали активнее всего
Киев • УНН
За минувшие сутки зафиксировано 166 боевых столкновений, противник нанес 62 авиаудара и совершил 4,5 тысячи обстрелов. Больше всего атак было на Покровском направлении - 77 наступательных действий.
166 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, почти половина - на Покровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 14 января, пишет УНН.
В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 166 боевых столкновений
Вчера противник, как указано, нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный и 62 авиационных ударов, в частности, привлек одну ракету и сбросил 99 КАБ. Кроме этого, совершил около 4,5 тысячи обстрелов, из них 85 - из реактивных систем залпового огня.
"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники и еще один важный объект противника", - говорится в сводке.
По направлениям ситуация следующая:
На Харьковском направлении враг дважды штурмовал позиции наших войск в районе населенного пункта Волчанск.
Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Лозовой, Западного и Двуречной на Купянском направлении, где за сутки произошло три атаки оккупантов.
За прошедшие сутки враг 16 раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Зеленый Гай, Шийковка, Первомайское, Макеевка, Заречное и Терны.
Пять штурмов противника отбили наши защитники в районе Белогоровки на Сиверском направлении.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали 14 раз в районах Часового Яра и Ступочек.
Шестнадцать атак совершил враг на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк, Крымское, Щербиновка и Белая Гора. Большинство атак противник направил на Торецк.
На Покровском направлении наши защитники остановили 77 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Барановка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Тарасовка, Новая Полтава, Новоторецкое, Лисовка, Мирноград, Зеленое, Новый Труд, Проминь, Покровск, Шевченко, Удачное, Нововасильевка, Успеновка, Петропавловка, Новоандреевка, Славянка, Серебряное, Андреевка, Курахово, Дачное, Новосергиевка и Янтарное.
Силы обороны отбили 13 вражеских атак на Новопавловском направлении. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Разлив, Времовка, Раздольное, Константинополь и Нескучное.
На Приднепровском направлении наши войска отбили одну атаку противника.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки боевых столкновений не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
"На Курском направлении произошло 15 боестолкновений, враг нанес 37 авиационных ударов 49 управляемыми бомбами и совершил 422 артиллерийских обстрела, в том числе 20 - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.
Наши воины, как отмечается, наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
Потери оккупантов за сутки: ликвидировано 1330 захватчиков - Генштаб14.01.25, 07:23 • 9846 просмотров