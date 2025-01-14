166 боев за сутки: где оккупанты атаковали активнее всего

166 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, почти половина - на Покровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 14 января, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 166 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник, как указано, нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный и 62 авиационных ударов, в частности, привлек одну ракету и сбросил 99 КАБ. Кроме этого, совершил около 4,5 тысячи обстрелов, из них 85 - из реактивных систем залпового огня.

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники и еще один важный объект противника", - говорится в сводке.

По направлениям ситуация следующая:

На Харьковском направлении враг дважды штурмовал позиции наших войск в районе населенного пункта Волчанск.

Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Лозовой, Западного и Двуречной на Купянском направлении, где за сутки произошло три атаки оккупантов.

За прошедшие сутки враг 16 раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Зеленый Гай, Шийковка, Первомайское, Макеевка, Заречное и Терны.

Пять штурмов противника отбили наши защитники в районе Белогоровки на Сиверском направлении.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 14 раз в районах Часового Яра и Ступочек.

Шестнадцать атак совершил враг на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк, Крымское, Щербиновка и Белая Гора. Большинство атак противник направил на Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 77 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Барановка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Тарасовка, Новая Полтава, Новоторецкое, Лисовка, Мирноград, Зеленое, Новый Труд, Проминь, Покровск, Шевченко, Удачное, Нововасильевка, Успеновка, Петропавловка, Новоандреевка, Славянка, Серебряное, Андреевка, Курахово, Дачное, Новосергиевка и Янтарное.

Силы обороны отбили 13 вражеских атак на Новопавловском направлении. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Разлив, Времовка, Раздольное, Константинополь и Нескучное.

На Приднепровском направлении наши войска отбили одну атаку противника.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"На Курском направлении произошло 15 боестолкновений, враг нанес 37 авиационных ударов 49 управляемыми бомбами и совершил 422 артиллерийских обстрела, в том числе 20 - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

Наши воины, как отмечается, наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Потери оккупантов за сутки: ликвидировано 1330 захватчиков - Генштаб