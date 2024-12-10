Волошин рассказал, что происходит в Курахово: «только вчера было 40 штурмов»
Киев • УНН
Российские войска совершили 40 попыток штурма на Кураховском направлении, пытаясь прорвать оборону и взять под контроль логистические маршруты. Силы обороны Украины продолжают удерживать город и уничтожать вражеские ДРГ.
За минувшие сутки на Кураховском направлении произошло 40 штурмов со стороны россиян, которые пытаются прорвать оборону, занять господствующие высоты и установить контроль над логистическими маршрутами в город Курахово.
Об этом рассказал спикер ОСУВ Хортица Назар Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага. За прошедшие сутки там произошло немало штурмов - 40. Враг пытался прорывать оборонительные рубежи
По его словам, для россиян очень важно на этом направлении выровнять линию обороны, ведь это даст ей возможность перегруппироваться, вывести некоторые подразделения на восстановление и сосредоточить их для дальнейшего направления.
«Враг стремится занять господствующие высоты и на Покровске, чтобы взять под контроль пути и логистические маршруты, ведущие в город Курахово. Силы обороны сдерживают силы противника и наносят ему большие потери. Город контролируется Силами обороны, а ДРГ, которые прорываются - уничтожается», - добавил спикер.
Напомним
Стало известно, что командование вооруженных сил рос осуществляет перемещение сил и средств к Кураховскому и Времивскому направлениям. Технику и личный состав оккупанты перемещают через Мариупольский район Донецкой области.