На трех направлениях в Донецкой области количество штурмов уменьшилось: названа причина
Киев • УНН
Количество штурмов на Краматорском, Северском и Торецком направлениях уменьшилось. Враг, вероятно, взял тактическую паузу для пополнения сил и техники, ситуация в Торецке стабилизировалась.
На Краматорском, Северском и Торецком направлениях количество штурмов несколько уменьшилось, что может быть связано с пополнением живой силы оккупантов и подвода техники для усиления штурмов. В самом Торецке ситуация несколько стабилизировалась. Об этом рассказала пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона, передает УНН.
Количество штурмов на этих направлениях несколько уменьшилось. Мы связываем это с тем, что враг, вероятно, взял тактическую паузу для подвода живой силы, пополнения потерь, пополнения БК, возможно заведение какой-то техники. Когда они закончат подготовку, то, скорее всего, количество штурмов снова возобновится
Она рассказала, что в Торецке ситуация несколько стабилизировалась.
"Мы держим линию боевого соприкосновения неизменной. Враг по-прежнему засел в восточных районах города, однако мы сдерживаем его дальнейшее продвижение и будем защищать город. Сейчас у нас это удачно получается", - добавила Бобовникова.
Напомним
За сутки произошло 166 боевых столкновений, больше всего - на Покровском и Кураховском направлениях. Враг нанес 104 авиаудара и более 4500 обстрелов, украинские силы отбили многочисленные атаки на разных участках фронта.