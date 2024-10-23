На трех направлениях в Донецкой области количество штурмов уменьшилось: названа причина

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество штурмов на Краматорском, Северском и Торецком направлениях уменьшилось. Враг, вероятно, взял тактическую паузу для пополнения сил и техники, ситуация в Торецке стабилизировалась.

На Краматорском, Северском и Торецком направлениях количество штурмов несколько уменьшилось, что может быть связано с пополнением живой силы оккупантов и подвода техники для усиления штурмов. В самом Торецке ситуация несколько стабилизировалась. Об этом рассказала пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона, передает УНН.

Количество штурмов на этих направлениях несколько уменьшилось. Мы связываем это с тем, что враг, вероятно, взял тактическую паузу для подвода живой силы, пополнения потерь, пополнения БК, возможно заведение какой-то техники. Когда они закончат подготовку, то, скорее всего, количество штурмов снова возобновится 

- сказала Бобовникова.

Она рассказала, что в Торецке ситуация несколько стабилизировалась.

"Мы держим линию боевого соприкосновения неизменной. Враг по-прежнему засел в восточных районах города, однако мы сдерживаем его дальнейшее продвижение и будем защищать город. Сейчас у нас это удачно получается", - добавила Бобовникова.

Напомним

За сутки произошло 166 боевых столкновений, больше всего - на Покровском и Кураховском направлениях. Враг нанес 104 авиаудара и более 4500 обстрелов, украинские силы отбили многочисленные атаки на разных участках фронта.

Павел Башинский

Павел Башинский

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