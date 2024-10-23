На трьох напрямках на Донеччині кількість штурмів зменшилася: названо причину
Київ • УНН
Кількість штурмів на Краматорському, Сіверському та Торецькому напрямках зменшилася. Ворог, ймовірно, взяв тактичну паузу для поповнення сил і техніки, ситуація в Торецьку стабілізувалася.
На Краматорському, Сіверському та Торецькому напрямках кількість штурмів дещо зменшилася, що може бути пов’язане із поповненням живої сили окупантів та підведення техніки для посилення штурмів. У самому Торецьку ситуація дещо стабілізувалася. Про це розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону, передає УНН.
Кількість штурмів на цих напрямках дещо зменшилася. Ми пов’язуємо це з тим, що ворог, ймовірно, взяв тактичну паузу для підведення живої сили, поповнення втрат, поповнення БК, можливо заведення якоїсь техніки. Коли вони закінчать підготовку, то, найімовірніше, кількість штурмів знову відновиться
Вона розповіла, що в Торецьку ситуація дещо стабілізувалася.
"Ми тримаємо лінію бойового зіткнення незмінною. Ворог, як і раніше, засів у східних районах міста, однак ми стримуємо його подальше просування і будемо захищати місто. Наразі в нас це вдало виходить", - додала Бобовнікова.
Нагадаємо
За добу відбулося 166 бойових зіткнень, найбільше - на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог завдав 104 авіаудари та понад 4500 обстрілів, українські сили відбили численні атаки на різних ділянках фронту.