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На трьох напрямках на Донеччині кількість штурмів зменшилася: названо причину

Київ • УНН

 • 22484 перегляди

Кількість штурмів на Краматорському, Сіверському та Торецькому напрямках зменшилася. Ворог, ймовірно, взяв тактичну паузу для поповнення сил і техніки, ситуація в Торецьку стабілізувалася.

На трьох напрямках на Донеччині кількість штурмів зменшилася: названо причину

На Краматорському, Сіверському та Торецькому напрямках кількість штурмів дещо зменшилася, що може бути пов’язане із поповненням живої сили окупантів та підведення техніки для посилення штурмів. У самому Торецьку ситуація дещо стабілізувалася. Про це розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону, передає УНН.

Кількість штурмів на цих напрямках дещо зменшилася. Ми пов’язуємо це з тим, що ворог, ймовірно, взяв тактичну паузу для підведення живої сили, поповнення втрат, поповнення БК, можливо заведення якоїсь техніки. Коли вони закінчать підготовку, то, найімовірніше, кількість штурмів знову відновиться 

- сказала Бобовнікова.

Вона розповіла, що в Торецьку ситуація дещо стабілізувалася.

"Ми тримаємо лінію бойового зіткнення незмінною. Ворог, як і раніше, засів у східних районах міста, однак ми стримуємо його подальше просування і будемо захищати місто. Наразі в нас це вдало виходить", - додала Бобовнікова.

Нагадаємо

За добу відбулося 166 бойових зіткнень, найбільше - на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог завдав 104 авіаудари та понад 4500 обстрілів, українські сили відбили численні атаки на різних ділянках фронту.

Павло Башинський

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