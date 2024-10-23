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Генштаб: 166 боїв на фронті, третина - на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 24248 перегляди

За добу відбулося 166 бойових зіткнень, найбільше - на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог завдав 104 авіаудари та понад 4500 обстрілів, українські сили відбили численні атаки на різних ділянках фронту.

Генштаб: 166 боїв на фронті, третина - на Покровському напрямку

166 боїв сталося на фронті за минулу добу, найбільше - на Покровському та Курахівському напрямках, при чому на першому найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 8 годину 23 жовтня, пише УНН.

Протягом минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 104 авіаудари, скинувши 165 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4500 обстрілів, з них 149 - із реактивних систем залпового вогню.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони, як повідомляється, завдали чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили три пункти управління БпЛА, п’ять артилерійських систем та два засоби ППО.

За даними Генштабу, ситуація за напрямками наступна:

На Харківському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу становила 13. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Голубівки, Піщаного, Петропавлівки, Колісниківки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів неподалік Греківки, Новомихайлівки, Тернів та Торського.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили спробу загарбників просунутись вперед в напрямку населеного пункту Бондарне.

На Покровському напрямку загарбники намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Селидове. Наші захисники відбили 56 штурмових дій. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак біля Гірника, Новодмитрівки, Гострого, Катеринівки та Антонівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку минулої доби агресор десять разів штурмував передній край нашої оборони в напрямку Богоявленки та Великої Новосілки.

На Оріхівському напрямку окупанти й надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Тут відбулось одне бойове зіткнення в районі Роботиного.

На Придніпровському напрямку чотири атаки росіян не мали успіху під час штурму наших оборонних рубежів в острівній зоні дельти Дніпра.

На Сіверському, Торецькому та Гуляйпільському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Водночас, як вказали у Генштабі, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Ще плюс 1460 окупантів, 30 бойових броньованих машин і 9 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога23.10.24, 08:00 • 19958 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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