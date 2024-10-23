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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: 166 боев на фронте, треть - на Покровском направлении

Генштаб: 166 боев на фронте, треть - на Покровском направлении

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 05:19  •  1420 просмотра

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За сутки произошло 166 боевых столкновений, больше всего - на Покровском и Кураховском направлениях. Враг нанес 104 авиаудара и более 4500 обстрелов, украинские силы отбили многочисленные атаки на разных участках фронта.

166 боев произошло на фронте за минувшие сутки, больше всего - на Покровском и Кураховском направлениях, причем на первом наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 23 октября, пишет УНН.

За прошедшие сутки зафиксировано 166 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Покровском и Кураховском направлениях

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 104 авиаудара, сбросив 165 КАБ. Кроме этого, совершил более 4500 обстрелов, из них 149 - из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны, как сообщается, нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили три пункта управления БпЛА, пять артиллерийских систем и два средства ПВО.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении произошло пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило 13. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Голубовки, Песчаного, Петропавловки, Колесниковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз неподалеку Грековки, Новомихайловки, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении украинские воины отбили попытку захватчиков продвинуться вперед в направлении населенного пункта Бондарное.

На Покровском направлении захватчики пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Селидово. Наши защитники отбили 56 штурмовых действий. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 47 атак у Горняка, Новодмитровки, Острого, Катериновки и Антоновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении за прошедшие сутки агрессор десять раз штурмовал передний край нашей обороны в направлении Богоявленки и Большой Новоселки.

На Ореховском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Здесь состоялось одно боевое столкновение в районе Роботино.

На Приднепровском направлении четыре атаки россиян не имели успеха при штурме наших оборонительных рубежей в островной зоне дельты Днепра.

На Северском, Торецком и Гуляйпольском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В то же время, как указали в Генштабе, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Еще плюс 1460 оккупантов, 30 боевых бронированных машин и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага23 октября 2024, 05:00 • 4024 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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