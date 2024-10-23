Еще плюс 1460 оккупантов, 30 боевых бронированных машин и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

За прошедшие сутки российская оккупационная армия потеряла на войне в Украине 1460 военных. Силы обороны уничтожили 30 боевых бронированных машин и 9 танков. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.10.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 683 040 (+1460) человек,

танков - 9088 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 18 229 (+30) ед,

артиллерийских систем - 19 674 (+51) ед,

РСЗО - 1234 (+0) ед,

средства ППО - 981 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 489 (+85) ед,

крылатые ракеты - 2624 (+0) ед,

корабли - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 27 217 (+106) ед,

специальная техника - 3409 (+10) ед.

В Черном море находится один вражеский российский корабль, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют