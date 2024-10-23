Еще плюс 1460 оккупантов, 30 боевых бронированных машин и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага. За минувшие сутки российская армия потеряла 1460 военных, 30 боевых бронированных машин и 9 танков. Общие потери личного состава рф достигли 683 040 человек.
За прошедшие сутки российская оккупационная армия потеряла на войне в Украине 1460 военных. Силы обороны уничтожили 30 боевых бронированных машин и 9 танков. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 683 040 (+1460) человек,
- танков - 9088 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 18 229 (+30) ед,
- артиллерийских систем - 19 674 (+51) ед,
- РСЗО - 1234 (+0) ед,
- средства ППО - 981 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 489 (+85) ед,
- крылатые ракеты - 2624 (+0) ед,
- корабли - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 27 217 (+106) ед,
- специальная техника - 3409 (+10) ед.
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