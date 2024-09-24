В Черном море находится один вражеский российский корабль, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют
Киев • УНН
В Черном море на боевом дежурстве находится один вражеский корабль, который не является носителем "Калибров". В Азовском море вражеские корабли отсутствуют, а в Средиземном - один носитель крылатых ракет "Калибр".
В Черном море на боевом дежурстве находится один вражеский корабль, который не является носителем "Калибров". Об этом говорится в оперативной информации ВМС ВСУ по состоянию на 06:00 24.09.2024, пишет УНН.
В Черном море 1 вражеский корабль, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют,
Детали
Отмечается, что в Средиземном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.
Кроме того, за сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили:
- в Черное море - 8 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 8 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.
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