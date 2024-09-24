В Черном море находится один вражеский российский корабль, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют

В Черном море на боевом дежурстве находится один вражеский корабль, который не является носителем "Калибров". Об этом говорится в оперативной информации ВМС ВСУ по состоянию на 06:00 24.09.2024, пишет УНН.

В Черном море 1 вражеский корабль, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в Средиземном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море - 8 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 8 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

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