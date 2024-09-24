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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Черном море находится один вражеский российский корабль, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют

В Черном море находится один вражеский российский корабль, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 04:04  •  12607 просмотра

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В Черном море на боевом дежурстве находится один вражеский корабль, который не является носителем "Калибров". В Азовском море вражеские корабли отсутствуют, а в Средиземном - один носитель крылатых ракет "Калибр".

В Черном море на боевом дежурстве находится один вражеский корабль, который не является носителем "Калибров". Об этом говорится в оперативной информации ВМС ВСУ по состоянию на 06:00 24.09.2024, пишет УНН.

В Черном море 1 вражеский корабль, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в Средиземном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

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Кроме того, за сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 8 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 8 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

Настоящий форпост в Черном море: пограничники показали, как сегодня выглядит остров Змеиный20 сентября 2024, 12:57 • 13429 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
ostrov-zmeinii-ukrainaОстров Змеиный (Украина)
sredizemnoe-moreСредиземное море
azovskoe-moreАзовское море
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
chyornoe-moreЧерное море
bosforБосфор