Настоящий форпост в Черном море: пограничники показали, как сегодня выглядит остров Змеиный

Украинские военные постоянно защищают гражданское судоходство в акватории Черного моря. В частности, они обеспечивают безопасность украинского острова Змеиный. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГПСУ.

Детали

Военные подчеркивают, что сегодня остров Змеиный - настоящий форпост в Черном море.

Спецназовцы Госпогранслужбы совместно с подразделениями Главного управления разведки обеспечивают безопасность гражданского судоходства в акватории Черного моря. В частности, не дают приблизиться к украинскому побережью авиации и военным судам врага - рассказали пограничники.

Друга річниць звільнення острова Зміїний: СБУ показала унікальні кадри воїнів Служби

Напомним,

Весной начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что россия пытается терроризировать остров Змеиный в Черном море, чтобы нарушить функционирование навигационного коридора, поскольку рекомендованные морские пути проходят вдоль острова.