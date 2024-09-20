Настоящий форпост в Черном море: пограничники показали, как сегодня выглядит остров Змеиный
Киев • УНН
Спецназовцы ГПСУ и ГУР защищают гражданское судоходство в Черном море. Они не допускают приближения вражеской авиации и кораблей к украинскому побережью, в частности острова Змеиный.
Украинские военные постоянно защищают гражданское судоходство в акватории Черного моря. В частности, они обеспечивают безопасность украинского острова Змеиный. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГПСУ.
Детали
Военные подчеркивают, что сегодня остров Змеиный - настоящий форпост в Черном море.
Спецназовцы Госпогранслужбы совместно с подразделениями Главного управления разведки обеспечивают безопасность гражданского судоходства в акватории Черного моря. В частности, не дают приблизиться к украинскому побережью авиации и военным судам врага
Друга річниць звільнення острова Зміїний: СБУ показала унікальні кадри воїнів Служби 30 июня 2024, 09:56 • 116614 просмотров
Напомним,
Весной начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что россия пытается терроризировать остров Змеиный в Черном море, чтобы нарушить функционирование навигационного коридора, поскольку рекомендованные морские пути проходят вдоль острова.