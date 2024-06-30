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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вторая годовщина освобождения острова Змеиный: СБУ показала уникальные кадры воинов Службы

Вторая годовщина освобождения острова Змеиный: СБУ показала уникальные кадры воинов Службы

Киев  •  УНН

30 июня 2024, 09:56  •  12685 просмотра

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Ко второй годовщине освобождения острова Змеиный от России СБУ продемонстрировала уникальные кадры, как ее спецназовцы провели стратегическую операцию, которая сыграла решающую роль в постепенном вытеснении врага из акватории Черного моря.

Во вторую годовщину освобождения от россиян острова  Змеиный СБУ показала уникальные кадры воинов Службы, передает УНН

В июне 2022 года спецназовцы ЦСО "А" СБУ вместе с боевыми побратимами из ГУР МОУ и ВСУ провели уникальную и чрезвычайно важную операцию. Она состояла из нескольких этапов и имела стратегическое значение, ведь с тех пор началось постепенное вытеснение врага с Черного моря

- подписали видео в СБУ.
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Отмечается, что спецоперация по освобождению Змеиного стала примером безграничной храбрости и профессионализма воинов Сил безопасности и обороны Украины.  

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Буданов об освобождении острова Змеиный: важную роль сыграло уничтожение крейсера "москва"1 июля 2023, 10:02 • 785100 просмотров

Дополнение

В интервью Рамине Эсхакзай начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что операцию по освобождению Змеиного начали планировать в середине марта 2022 года - она длилась в несколько этапов. Враг, по его словам, действовал достаточно профессионально, что помешало сперва выбить его полностью со всей части острова. Но даже на первом этапе операцию можно считать частично успешной, потому что они разрушили планы россиян по деятельности на Змеином.

Напомним,

Как сообщалось, российские войска захватили остров Змеиный в первый день полномасштабного вторжения рф в Украину, 24 февраля 2022 года. 30 июня 2022 года оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты поспешно эвакуировали остатки своих сил со Змеиного и покинули остров. Впоследствии минобороны РФ подтвердило вывод российских войск с острова Змеиный и назвало это "шагом доброй воли". Остров был оккупирован с конца февраля 2022 года. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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