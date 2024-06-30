Друга річниць звільнення острова Зміїний: СБУ показала унікальні кадри воїнів Служби
Київ • УНН
До другої річниці звільнення острова Зміїний від росії СБУ продемонструвала унікальні кадри, як її спецпризначенці провели стратегічну операцію, що відіграла вирішальну роль у поступовому витісненні ворога з акваторії Чорного моря.
У другу річницю звільнення від росіян острова Зміїний СБУ показала унікальні кадри воїнів Служби, передає УНН.
У червні 2022 року спецпризначенці ЦСО "А" СБУ разом із бойовими побратимами з ГУР МОУ та ЗСУ провели унікальну та надзвичайно важливу операцію. Вона складалась з декількох етапів та мала стратегічне значення, адже відтоді розпочалося поступове витіснення ворога з Чорного моря
Наголошується, що спецоперація зі звільнення Зміїного стала прикладом безмежної хоробрості та професіоналізму воїнів Сил безпеки й оборони України.
Буданов про звільнення острова Зміїний: важливу роль відіграло знищення крейсера "москва"01.07.23, 13:02 • 785166 переглядiв
Доповнення
В інтерв’ю Рамінї Есхакзай начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що операцію зі звільнення Зміїного почали планувати в середині березня 2022 року ― вона тривала в кілька етапів. Ворог, за його словами, діяв досить професійно, що завадило спершу вибити його повністю з усієї частини острова. Але навіть на першому етапі операцію можна вважати частково успішною, тому що вони зруйнували плани росіян щодо діяльності на Зміїному.
Нагадаємо
Як повідомлялося, російські війська захопили острів Зміїний у перший день повномасштабного вторгнення рф в Україну, 24 лютого 2022 року. 30 червня 2022 року оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти поспіхом евакуювали залишки своїх сил зі Зміїного і покинули острів. Згодом міноборони рф підтвердило виведення російських військ з острова Зміїний і назвало це "кроком доброї волі". Острів був окупований з кінця лютого 2022 року.