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Справжній форпост у Чорному морі: прикордонники показали, який вигляд сьогодні має острів Зміїний

Справжній форпост у Чорному морі: прикордонники показали, який вигляд сьогодні має острів Зміїний

Київ • УНН

 • 14421 перегляди

Спецпризначенці ДПСУ та ГУР захищають цивільне судноплавство в Чорному морі. Вони не допускають наближення ворожої авіації та кораблів до українського узбережжя, зокрема острова Зміїний.

Українські військові постійно убезпечують цивільне судноплавство в акваторії Чорного моря. Зокрема, вони забезпечують безпеку українського острова Зміїний. Про це пише УНН з посиланням на ДПСУ.

Деталі

Військові підкреслюють, що сьогодні острів Зміїний – справжній форпост у Чорному морі. 

Спецпризначенці Держприкордонслужби спільно з підрозділами Головного управління розвідки убезпечують цивільне судноплавство в акваторії Чорного моря. Зокрема, не дають наблизитися до українського узбережжя авіації та військовим суднам ворога

- розповіли прикордонники. 

Друга річниць звільнення острова Зміїний: СБУ показала унікальні кадри воїнів Служби 30.06.24, 12:56 • 116741 перегляд

Нагадаємо

Навесні начальниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що росія намагається тероризувати острів Зміїний у Чорному морі, щоб порушити функціонування навігаційного коридору, оскільки рекомендовані морські шляхи проходять вздовж острова. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоВійна
ostriv-zmiinyi-ukrainaОстрів Зміїний (Україна)
nataliia-humeniukНаталія Гуменюк
derzhavna-prykordonna-sluzhba-ukrainyДержавна прикордонна служба України
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
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chorne-moreЧорне море
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