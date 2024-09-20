Справжній форпост у Чорному морі: прикордонники показали, який вигляд сьогодні має острів Зміїний
Київ • УНН
Спецпризначенці ДПСУ та ГУР захищають цивільне судноплавство в Чорному морі. Вони не допускають наближення ворожої авіації та кораблів до українського узбережжя, зокрема острова Зміїний.
Українські військові постійно убезпечують цивільне судноплавство в акваторії Чорного моря. Зокрема, вони забезпечують безпеку українського острова Зміїний. Про це пише УНН з посиланням на ДПСУ.
Деталі
Військові підкреслюють, що сьогодні острів Зміїний – справжній форпост у Чорному морі.
Спецпризначенці Держприкордонслужби спільно з підрозділами Головного управління розвідки убезпечують цивільне судноплавство в акваторії Чорного моря. Зокрема, не дають наблизитися до українського узбережжя авіації та військовим суднам ворога
Друга річниць звільнення острова Зміїний: СБУ показала унікальні кадри воїнів Служби 30.06.24, 12:56 • 116741 перегляд
Нагадаємо
Навесні начальниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що росія намагається тероризувати острів Зміїний у Чорному морі, щоб порушити функціонування навігаційного коридору, оскільки рекомендовані морські шляхи проходять вздовж острова.