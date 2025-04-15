Острів Зміїний (Україна)

Юсов: операції ГУР на морі – питання безпеки не лише для України, а й для сусідніх країн

Операції української розвідки на морі, включаючи звільнення острова Зміїний та знищення російських кораблів, значно зменшили кількість російських атак з моря та відтіснили ворожий флот, забезпечивши безпеку не лише для України, але й для сусідніх країн, таких як Молдова.