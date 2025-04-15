Острів Зміїний (Україна)

"Спецпідрозділ Тимура" ГУР МО України евакуював 15 котів з острова Зміїний на материк. Тварин передали до притулку "Сіріус", де після адаптації їх зможуть забрати нові власники.
Російські військові намагаються атакувати газовидобувні вежі поблизу острова Зміїний. Українським захисникам вдається утримувати контроль над вежами та островом, завдаючи ударів по ворогу.
Держприкордонслужба показала ексклюзивні кадри боїв за газовидобувні платформи поблизу острова Зміїний.
У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель, що не є носієм "Калібрів". В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, а в Середземному - один носій крилатих ракет "Калібр".
У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться один російський корабель, який не є носієм "Калібрів". У Середземному морі - один корабель з 16 крилатими ракетами "Калібр".
Спецпризначенці ДПСУ та ГУР захищають цивільне судноплавство в Чорному морі. Вони не допускають наближення ворожої авіації та кораблів до українського узбережжя, зокрема острова Зміїний.
У ДПСУ зазначили, серед звільнених сьогодні прикордонників є ті, хто проходив в Донецькому та Ізмаїльському прикордонних загонах.
Україна продовжуватиме розвивати сили української морської піхоти - особливого роду військ, які своєю хоробрістю, відданістю та стратегічними битвами на півдні та сході суттєво вплинули на війну проти російської агресії.
В Україні створюють третю бойову бригаду «Гарт» Державної прикордонної служби для посилення сил оборони на східних кордонах, на додаток до існуючих бригад «Сталевий кордон» і «Помста».
росія намагається тероризувати острів Зміїний у Чорному морі, щоб порушити функціонування навігаційного коридору, оскільки рекомендовані морські шляхи проходять вздовж острова.
Операції української розвідки на морі, включаючи звільнення острова Зміїний та знищення російських кораблів, значно зменшили кількість російських атак з моря та відтіснили ворожий флот, забезпечивши безпеку не лише для України, але й для сусідніх країн, таких як Молдова.
Служба безпеки України (СБУ) відзначає свою 32-гу річницю, підкреслюючи свою ключову роль у протидії російській агресії за допомогою спецоперацій, морських безпілотників, бойової роботи, викриття зрадників і колабораціоністів, розслідування воєнних злочинів, протидії кіберзагрозам і руйнування Кримського мосту.
Про значення здійснених підрозділами воєнної розвідки бойових місій, зокрема у Чорному морі та на території тимчасово окупованого Криму, пояснив начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов у документальному фільмі “Війна за море: від Дніпра до Криму”.
У ГУР повідомили подробиці знищення російського корабля "сергій котов".
У другу річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський подякував українським захисникам, які відбивають російські атаки, та наголосив на необхідності подальшої єдності для досягнення перемоги.
Серед звільнених з полону багато оборонців Маріуполя, військових, що були на "Азовсталі", острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках .