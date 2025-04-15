Острів Зміїний (Україна)

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 2160 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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Котяча спецоперація: ГУР евакуювало кошенят з острова Зміїний

"Спецпідрозділ Тимура" ГУР МО України евакуював 15 котів з острова Зміїний на материк. Тварин передали до притулку "Сіріус", де після адаптації їх зможуть забрати нові власники.

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рф намагається атакувати газовидобувні вежі поблизу Зміїного, але Силам оборони вдається їх утримувати - ДПСУ

Російські військові намагаються атакувати газовидобувні вежі поблизу острова Зміїний. Українським захисникам вдається утримувати контроль над вежами та островом, завдаючи ударів по ворогу.

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Прикордонники показали ексклюзивні кадри боїв за газовидобувні вежі поблизу Зміїного

Держприкордонслужба показала ексклюзивні кадри боїв за газовидобувні платформи поблизу острова Зміїний.

Війна • 5 жовтня, 08:44 • 18154 перегляди

У Чорному морі перебуває один ворожий російський корабель, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель, що не є носієм "Калібрів". В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, а в Середземному - один носій крилатих ракет "Калібр".

Війна • 24 вересня, 04:04 • 55433 перегляди

У Чорному морі перебуває один ворожий російський корабель без крилатих ракет

У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться один російський корабель, який не є носієм "Калібрів". У Середземному морі - один корабель з 16 крилатими ракетами "Калібр".

Війна • 23 вересня, 04:11 • 54806 перегляди

Справжній форпост у Чорному морі: прикордонники показали, який вигляд сьогодні має острів Зміїний

Спецпризначенці ДПСУ та ГУР захищають цивільне судноплавство в Чорному морі. Вони не допускають наближення ворожої авіації та кораблів до українського узбережжя, зокрема острова Зміїний.

Суспільство • 20 вересня, 12:57 • 14432 перегляди

Новий обмін: у ДПСУ показали, в якому стані перебувають українські захисники після російського полону

У ДПСУ зазначили, серед звільнених сьогодні прикордонників є ті, хто проходив в Донецькому та Ізмаїльському прикордонних загонах.

Війна • 31 травня, 19:23 • 91678 перегляди

Україна продовжуватиме розбудовувати сили української морської піхоти - Зеленський

Україна продовжуватиме розвивати сили української морської піхоти - особливого роду військ, які своєю хоробрістю, відданістю та стратегічними битвами на півдні та сході суттєво вплинули на війну проти російської агресії.

Війна • 23 травня, 12:12 • 21222 перегляди

Клименко оголосив про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби

В Україні створюють третю бойову бригаду «Гарт» Державної прикордонної служби для посилення сил оборони на східних кордонах, на додаток до існуючих бригад «Сталевий кордон» і «Помста».

Війна • 30 квітня, 13:44 • 18233 перегляди

Гуменюк пояснила, чому рф намагається тероризувати острів Зміїний

росія намагається тероризувати острів Зміїний у Чорному морі, щоб порушити функціонування навігаційного коридору, оскільки рекомендовані морські шляхи проходять вздовж острова.

Війна • 1 квітня, 10:29 • 23350 перегляди

Юсов: операції ГУР на морі – питання безпеки не лише для України, а й для сусідніх країн

Операції української розвідки на морі, включаючи звільнення острова Зміїний та знищення російських кораблів, значно зменшили кількість російських атак з моря та відтіснили ворожий флот, забезпечивши безпеку не лише для України, але й для сусідніх країн, таких як Молдова.

Війна • 26 березня, 13:12 • 28247 перегляди

День СБУ: ключові досягнення, плани, бойова робота

Служба безпеки України (СБУ) відзначає свою 32-гу річницю, підкреслюючи свою ключову роль у протидії російській агресії за допомогою спецоперацій, морських безпілотників, бойової роботи, викриття зрадників і колабораціоністів, розслідування воєнних злочинів, протидії кіберзагрозам і руйнування Кримського мосту.

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Наші дії у Чорному морі - це підготовка до серйозної операції в Криму - Буданов

Про значення здійснених підрозділами воєнної розвідки бойових місій, зокрема у Чорному морі та на території тимчасово окупованого Криму, пояснив начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов у документальному фільмі “Війна за море: від Дніпра до Криму”.

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"Є загиблі і поранені: у ГУР розповіли подробиці знищення російського корабля "сергій котов"

У ГУР повідомили подробиці знищення російського корабля "сергій котов".

Війна • 5 березня, 07:45 • 20558 перегляди

"В єдності наша перемога": Головнокомандувач ЗСУ Сирський в роковини повномасштабного вторгнення рф

У другу річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський подякував українським захисникам, які відбивають російські атаки, та наголосив на необхідності подальшої єдності для досягнення перемоги.

Війна • 24 лютого, 07:44 • 32543 перегляди

50-й обмін полоненими: до України повернулись захисники "Азовсталі", Зміїного та Херсона

Серед звільнених з полону багато оборонців Маріуполя, військових, що були на "Азовсталі", острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках .

Війна • 31 січня, 12:59 • 26819 перегляди