"В єдності наша перемога": Головнокомандувач ЗСУ Сирський в роковини повномасштабного вторгнення рф

У роковини повномасштабного вторгнення рф в Україну Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський подякував всім захисникам, які відбивають атаки окупантів у складі Сил оборони. Про це Сирський написав у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

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Головнокомандувач підкреслив, що сьогодні минає 2 роки повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України.

Два роки, які перетворили десятирічну війну у наймасштабнішу в Європі з часів Другої світової. Коли багатотисячні колони російських окупантів посунули з усіх напрямків в Україну, коли тисячі ракет і бомб падали на нашу землю - ніхто у світі не вірив, що ми вистоїмо. Ніхто, крім Сил оборони України, які з перших хвилин вступили у бій з ворогом - заявив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ нагадав, як у перші дні добровольці стояли в чергах до військкоматів. Крім того, сотні тисяч українців, які записувалися у Сили територіальної оборони з перших днів.

Разом з тим мільйони українців, які силами волонтерів почали безпрецедентну в історії підтримку своєї армії

Ніхто не вірив, але вірила Україна! Вірила, прийняла бій і вистояла. Між зброєю та евакуацією ми вибрали зброю. Потім була битва за Київ і втеча окупантів з передмістя столиці під ударами наших захисників. Потім звільнення острова Зміїний і поступове очищення Чорного моря від російського металобрухту. Потім були Харківська наступальна операція й звільнення Херсону - наголосив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський

Він також зауважив попри те, що контрнаступ не приніс бажаного результату Сили оборони продовжують битись .з ворогом вздовж усієї лінії фронту.

За його словами, військові платять найвищу ціну за те, щоб кожне українське місто чи село, не стало черговою Бучею, Бахмутом чи Авдіївкою.

Сьогодні мої слова подяки всім українським захисникам і захиницям, які і у ці хвилини відбивають російські атаки і знищують ворога. Низький уклін медикам, рятувальникам, волонтерам - всім тим, хто допомагає Силам оборони України наближати нашу Перемогу - заявив Сирський.

Також Головнокомандувач ЗСУ подякував міжнародним партнерам за військову підтримку України. За його словами, найближчим часом Україна дасть асиметричну відповідь російському окупанту і в повітрі.

І насамкінець про найважливіше. Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності. Переконаний, що в єдності наша перемога. І вона обов'язково буде. Бо світло завжди перемагає темряву - підкреслив Олександр Сирський.

Нагадаємо

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн відвідала Київ у другу річницю вторгнення росії в Україну, щоб продемонструвати незмінну підтримку країни.