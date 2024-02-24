"В единстве наша победа": Главнокомандующий ВСУ Сирский в годовщину полномасштабного вторжения рф
Киев • УНН
Во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский поблагодарил украинских защитников, которые отражают российские атаки, и подчеркнул необходимость дальнейшего единства для достижения победы.
В годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский поблагодарил всех защитников, которые отражают атаки оккупантов в составе Сил обороны. Об этом Сирский написал в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Детали
Главнокомандующий подчеркнул, что сегодня исполняется 2 года полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины.
Два года, которые превратили десятилетнюю войну в самую масштабную в Европе со времен Второй мировой. Когда многотысячные колонны российских оккупантов двинулись со всех направлений в Украину, когда тысячи ракет и бомб падали на нашу землю - никто в мире не верил, что мы выстоим. Никто, кроме Сил обороны Украины, которые с первых минут вступили в бой с врагом
Главнокомандующий ВСУ напомнил, как в первые дни добровольцы стояли в очередях в военкоматы. Кроме того, сотни тысяч украинцев, которые записывались в Силы территориальной обороны с первых дней.
Вместе с тем миллионы украинцев, которые силами волонтеров начали беспрецедентную в истории поддержку своей армии
Никто не верил, но верила Украина! Верила, приняла бой и выстояла. Между оружием и эвакуацией мы выбрали оружие. Потом была битва за Киев и бегство оккупантов из пригорода столицы под ударами наших защитников. Потом освобождение острова Змеиный и постепенное очищение Черного моря от российского металлолома. Затем были Харьковская наступательная операция и освобождение Херсона
Он также отметил несмотря на то, что контрнаступление не принесло желаемого результата Силы обороны продолжают сражаться .с врагом вдоль всей линии фронта.
По его словам, военные платят самую высокую цену за то, чтобы каждый украинский город или село, не стало очередной Бучей, Бахмутом или Авдеевкой.
Сегодня мои слова благодарности всем украинским защитникам и защитницам, которые и в эти минуты отражают российские атаки и уничтожают врага. Низкий поклон медикам, спасателям, волонтерам - всем тем, кто помогает Силам обороны Украины приближать нашу Победу
Также Главнокомандующий ВСУ поблагодарил международных партнеров за военную поддержку Украины. По его словам, в ближайшее время Украина даст асимметричный ответ российскому оккупанту и в воздухе.
И напоследок о самом важном. Сегодня, как никогда, мы нуждаемся в единстве. Убежден, что в единстве наша победа. И она обязательно будет. Потому что свет всегда побеждает тьму
Напомним
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"В единстве наша победа": Главнокомандующий ВСУ Сирский в годовщину полномасштабного вторжения рф
Во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский поблагодарил украинских защитников, которые отражают российские атаки, и подчеркнул необходимость дальнейшего единства для достижения победы.
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