Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва
Київ • УНН
Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн відвідала Київ у другу річницю вторгнення росії в Україну, щоб продемонструвати незмінну підтримку країни.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва в роковини повномасштабного вторгнення росії в Україну. Про це фон дер Ляєн написала в соцмережі Х, передає УНН.
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У Києві, щоб відзначити другу річницю війни росії проти України. І відзначити надзвичайну стійкість українського народу. Як ніколи, ми твердо стоїмо на боці України. Фінансово, економічно, військово, морально. Поки країна нарешті не стане вільною
Доповнення
Вчора повідомлялося, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо збирається відвідати Київ у суботу, в роковини повномасштабного вторгнення росії в Україну. Цією поїздкою вони хочуть продемонструвати незмінну підтримку України.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та британський політик Борис Джонсон прибули до столиці України – Києва.