Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

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В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
  •  129366 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Эксклюзив
Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
  •  154480 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
22.02.24  •  174617 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  203073 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  200473 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  236150 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  260453 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  227544 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  233836 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  234510 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев во вторую годовщину вторжения России в Украину, чтобы продемонстрировать неизменную поддержку страны.

Война •   •  12812 просмотра
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

Атаку на Новолипецкий металлургический комбинат организовали СБУ и ГУР - источники

Украинские спецслужбы СБУ и ГУР нанесли удар с беспилотника по крупному металлургическому заводу в Новолипецке, который поставляет сырье для российского военного производства.

Война •   •  15963 просмотра
Атаку на Новолипецкий металлургический комбинат организовали СБУ и ГУР - источники

Джастин Трюдо и Борис Джонсон в Киеве - Гончаренко

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и британский политик Борис Джонсон приехали в Киев.

Политика •   •  19505 просмотра
Джастин Трюдо и Борис Джонсон в Киеве - Гончаренко

Армия рф понесла более 409 000 потерь личного состава с начала вторжения в феврале 2022 года

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние 2 года полномасштабного вторжения рф в Украину российские войска потеряли более 409 000 военнослужащих, в том числе 770 за последние сутки, а также тысячи танков, бронемашин, артиллерийских систем и другой техники.

Война •   •  20668 просмотра
Армия рф понесла более 409 000 потерь личного состава с начала вторжения в феврале 2022 года

Воздушные силы уничтожили 12 российских БпЛА и 2 ракеты Х-59

В течение суток ПВО уничтожила 12 российских беспилотников "Shahed" и 2 управляемые ракеты Х-59.

Война •   •  22273 просмотра
Воздушные силы уничтожили 12 российских БпЛА и 2 ракеты Х-59

За последние сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 93 авиационных атак, 141 залповых обстрелов

За сутки произошло 84 боевых столкновения: рф нанесла 10 ракетных ударов, 93 авиаудара и 141 удар из реактивных систем залпового огня, согласно сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Война •   •  22773 просмотра
За последние сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 93 авиационных атак, 141 залповых обстрелов

российские школы возьмут интервью путина и Карлсона за основу новой учебной программы

Теперь российские ученики будут изучать учебные материалы на основе интервью между путиным и Такером Карлсоном, участвуя в контекстном обучении и дебатах вокруг обсуждаемых тем.

Новости Мира •   •  19374 просмотра
российские школы возьмут интервью путина и Карлсона за основу новой учебной программы

День рождения лотереи, Международный день бармена, Международный день бармена. Что еще можно отметить 24 февраля

Сегодня, 24 февраля, отмечается День рождения лотереи. Считается, что именно 24 февраля 1466 года жена известного фламандского художника Яна Ван Эйка организовала первую в современном понимании лотерею.

УНН Lite •   •  17974 просмотра
День рождения лотереи, Международный день бармена, Международный день бармена. Что еще можно отметить 24 февраля

Продолжаются переговоры в Париже по прекращению огня в Секторе Газа

В Париже продолжаются переговоры о прекращении огня в Газе и освобождении более 100 заложников, поскольку Израиль угрожает атакой на Рафах, если перемирие не будет достигнуто.

Война •   •  23414 просмотра
Продолжаются переговоры в Париже по прекращению огня в Секторе Газа

В Украине объявлены даты регистрации сессий Национального мультипредметного теста 2024 года

Основные даты проведения НМТ в Украине в 2024 году включают два периода регистрации: март-апрель и май, тестирование - май-июнь, дополнительные сессии - июль, а результаты будут опубликованы в конце июня и июля.

Анонсы •   •  19225 просмотра
В Украине объявлены даты регистрации сессий Национального мультипредметного теста 2024 года