Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом фон дер Ляйен написала в соцсети Х, передает УНН.

Детали

В Киеве, чтобы отметить вторую годовщину войны России против Украины. И отметить чрезвычайную стойкость украинского народа. Как никогда, мы твердо стоим на стороне Украины. Финансово, экономически, военно, морально. Пока страна наконец не станет свободной - написала фон дер Ляйен.

Дополнение

Вчера сообщалось, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо собирается посетить Киев в субботу, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Этой поездкой они хотят продемонстрировать неизменную поддержку Украины.

Напомним

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и британский политик Борис Джонсон прибыли в столицу Украины - Киев.