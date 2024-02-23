Президентка Єврокомісії та прем'єр-міністр Бельгії відвідають Київ у роковини війни
Київ • УНН
Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн та Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кру відвідають Київ у суботу, щоб продемонструвати подальшу підтримку України з боку ЄС у річницю російського вторгнення.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо збирається відвідати Київ у суботу, в роковини повномасштабного вторгнення росії в Україну. Цією поїздкою вони хочуть продемонструвати незмінну підтримку України. Про це пише Politiko, передає УНН.
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Представник Європейської комісії заявив журналістам, що цим візитом Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн хоче висловити підтримку нашій державі, яка вступає в третій рік війни з росією, ЄЗазначається, що Урсулу супроводжуватиме прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо, країна якого зараз головує в Раді ЄС.
Зазначається, що Фон дер Ляєн має намір наголосити на незмінній підтримці ЄС, оскільки раніше цього місяця блок погодився надати Україні 50 мільярдів євро допомоги та працює над використанням прибутків, отриманих від конфіскованих російських активів, для фінансування реконструкції України. ЄС також погодив новий пакет санкцій проти росії, який додає близько 200 імен до списку осіб, яким заборонено в'їзд до ЄС.
Втім, у виданні відзначили, що уряди 27 країн ЄС ще не уклали угоду щодо поповнення оборонного фонду Союзу та не домовилися про спільні закупівлі зброї для України.
По даними Politiko, лідери G7 мають намір зустрінутись в суботу в онлайн форматі, аби узгодити спільну заяву, щодо їхньої подальшої підтримки України.
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Раніше УНН повідомив, що Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні, 23 лютого перебуватиме у Польщі із офіційним візитом. З нею прибуває прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо. Очікується, що під час зустрічей зокрема говоритимуть про протести фермерів та Україну. Також вони мають намір відвідати Україну.
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