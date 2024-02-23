Зеленський незабаром прибуде до Вірменії – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Вірменію. Ймовірно поїздка у Єреван відбудеться у березні. Про це пише вірменське видання factor.am, передає УНН.

За даними нашого надійного джерела, зараз готується візит президента України до Вірменії, але дата візиту остаточно не підтверджена. Зараз ведуться переговори з українською стороною щодо терміну. Очікується, що Володимир Зеленський буде в Єревані в березні.

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Журналісти також відзначили, що тимчасовий повірений у справах України у Вірменії Валерій Лобач не став спростувати цю інформацію, коли йому поставили запитання щодо президентського візиту. Спочатку йому спитали про можливий вплив російсько-української війни на Південний Кавказ, на що дипломат відповів:

"Насправді зараз є багато що сказати, але я поки нічого не можу сказати. Через кілька днів ти сам почуєш новини, знатимеш, що буде. Зі свого боку скажу, що Україна готова підтримати Вірменію. Не розкриваючи дужок... ви побачите через кілька днів. У будь-якому разі наша країна робитиме все для врегулювання та стабілізації регіону".