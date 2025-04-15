Азербайджан та Вірменія звинувачують один одного в обстрілах: повідомляється про загиблих

Вірменія і Азербайджан звинувачують один одного в обстрілах уздовж свого кордону, в результаті яких, за повідомленнями, загинули двоє вірменських солдатів і один азербайджанський солдат отримав поранення.