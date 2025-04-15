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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 8334 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 31636 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 162058 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139825 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142596 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136448 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136346 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196764 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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12:27 • 8376 перегляди

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Азербайджан закликає Вірменію досягти мирної угоди, але вимагає поступок

Президент Азербайджану Ільхам Алієв закликав Вірменію виконати вимоги щодо вилучення з конституції посилань на Карабах. Також вимагає розпуску групи ОБСЄ.

Новини Світу • 2 квітня, 13:17 • 13912 перегляди

Президент Азербайджану назвав Вірменію "фашистською державою" та пригрозив її знищенням

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Вірменія є джерелом загрози для регіону та фашистською державою. Він наголосив, що фашизм має бути знищений або керівництвом Вірменії, або Азербайджаном.

Війна • 8 січня, 00:44 • 95319 перегляди

Вірменія вийшла за межі ОДКБ і не планує повертатися - Пашинян

Прем'єр-міністр Вірменії Пашинян заявив, що країна вважає себе поза ОДКБ і не бере участі в розробці документів організації. Він підкреслив, що точка незворотності вже пройдена.

Новини Світу • 4 грудня, 15:20 • 20658 перегляди

Прем'єр Вірменії заявив, що Єреван і Баку обговорили всі питання для встановлення миру - ЗМІ

Прем'єр Вірменії заявив про узгодження всіх принципових питань для встановлення миру з Азербайджаном. Єреван запропонував Баку підписати договір та забезпечити спрощений зв'язок із Нахчиваном.

Новини Світу • 24 жовтня, 11:15 • 16532 перегляди

У Єревані 17 осіб госпіталізовано після зіткнення автобуса з вантажівкою

В Єревані вантажівка врізалася в автобус, а потім у припаркований автомобіль і перекинулася. 17 постраждалих доставлено до лікарень, деяким надано допомогу на місці.

Здоров'я • 11 серпня, 11:39 • 30001 перегляди

Сфера безпеки Вірменії у фокусі уваги США: Вашингтон обіцяє підтримку - Арменпресс

США нададуть підтримку Вірменії у вдосконаленні сфери безпеки. Цивільний радник з армії США працюватиме в Міністерстві оборони Вірменії, сприяючи зміцненню вірмено-американських відносин.

Політика • 23 липня, 18:26 • 101709 перегляди

Вірменія домовилась з Францією про купівлю САУ Caesar

Вірменія планує придбати французькі самохідні артилерійські системи CAESAR, зміцнюючи свої оборонні відносини з Францією.

Новини Світу • 18 червня, 08:18 • 20131 перегляди

Секретар Ради безпеки Вірменії та Генсек Ради Європи відмовилися від виступів на пленарному засіданні Глобального саміту миру

Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян і Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич відмовилися виступати на Глобальному саміті миру в Швейцарії.

Політика • 16 червня, 12:09 • 23742 перегляди

Секретар Ради безпеки Вірменії візьме участь у мирному саміті в Швейцарії

Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян візьме участь у мирному саміті у Швейцарії 15 червня, щоб обговорити шлях до справедливого і тривалого миру в Україні.

Політика • 15 червня, 10:25 • 23337 перегляди

Опозиція Вірменії оголосила 4 дні протестів, з вимогою відставки прем'єра Пашиняна

Лідер вірменської опозиції архієпископ Баграт Галстанян закликав до чотириденних масових протестів з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна через демаркацію кордону з Азербайджаном.

Новини Світу • 10 червня, 07:04 • 20770 перегляди

Українські геологи планують оцифрувати 60 тис. геологічних звітів – база даних знадобиться інвесторам та міжнародним конкурсам

Українські геологи планують оцифрувати 60 000 геологічних звітів та перекласти метадані англійською мовою, щоб створити базу даних, корисну для інвесторів та міжнародних конкурсів.

Економіка • 20 травня, 13:40 • 18624 перегляди

У Єревані антиурядові протести: сьогодні вже десятки затримань

Щонайменше 38 протестувальників були затримані в Єревані, Вірменія, на тлі антиурядових протестів.

Новини Світу • 14 травня, 07:48 • 16378 перегляди

У Вірменії десятки тисяч людей вийшли на протест і вимагають відставки Пашиняна

Десятки тисяч людей протестували в Єревані, вимагаючи від влади припинити демаркацію кордону з Азербайджаном і негайної відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Новини Світу • 9 травня, 17:58 • 43382 перегляди

Вірменія відмовилася від фінансування ОДКБ у 2024 році

Вірменія не фінансуватиме програми Організації Договору про колективну безпеку у 2024 році, фактично відмовляючись від участі у фінансуванні діяльності організації, залишаючись при цьому її членом.

Суспільство • 8 травня, 21:04 • 23181 перегляди

Вірменія та Азербайджан розпочали процес делімітації кордону

23 квітня Азербайджан і Вірменія почали делімітацію свого кордону на основі геодезичних вимірювань біля кількох сіл з обох боків.

Новини Світу • 23 квітня, 10:08 • 17316 перегляди

До Вірменії прибула група американських військових інструкторів

Група американських мобільних інструкторів прибула до Вірменії, щоб поділитися своїм досвідом з військовими країни у сфері зв'язків з громадськістю та комунікацій.

Новини Світу • 1 квітня, 12:38 • 22200 перегляди

Зростання експорту з Вірменії до росії викликає занепокоєння щодо обходу санкцій - ЗМІ

Експорт Вірменії до росії різко зріс після запровадження санкцій, що викликає занепокоєння Заходу щодо можливого обходу санкцій.

Економіка • 28 березня, 11:42 • 28389 перегляди

У Єревані озброєні люди намагалися потрапити до відділку поліції: є поранені

Троє чоловіків намагалися увірватися до будівлі поліції в Єревані, підірвавши гранату. Двох нападників було затримано, а з третім декілька годин проводили переговори, після чого затримали силами спецпризначенців.

Новини Світу • 24 березня, 15:57 • 57896 перегляди

ЗМІ повідомили про загрозу бомби на борту літака у московському "шереметьєво"

Під час посадки на рейс до Єревана в московському аеропорту "шереметьєво" пасажирка заявила, що у її ручній поклажі знаходиться бомба.

Новини Світу • 24 березня, 12:38 • 40027 перегляди

Пашинян пояснив, від чого залежить рішення Вірменії про вихід з ОДКБ

Єреван погрожує вийти з Організації Договору про колективну безпеку, якщо не отримає роз'яснень від ОДКБ щодо її "зони відповідальності" у Вірменії.

Новини Світу • 12 березня, 13:28 • 27565 перегляди

Вірменія розглядає можливість подати заявку на членство в ЄС

За словами міністра закордонних справ Вірменії Арарата Мірзояна, Вірменія розглядає можливість подати заявку на членство в Європейському Союзі і прагне тісніших зв'язків із Заходом.

Новини Світу • 10 березня, 12:15 • 40244 перегляди

Вірменія вимагає від рф вивести прикордонників з аеропорту Єревана

Вірменія заявила, що її прикордонні війська повинні в повному обсязі нести службу в міжнародному аеропорту "Звартноц" у Єревані, про що вона поінформувала російську сторону.

Новини Світу • 6 березня, 16:16 • 28453 перегляди

Зеленський незабаром прибуде до Вірменії – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський планує офіційний візит до Вірменії у березні, згідно з повідомленнями українських та вірменських ЗМІ.

Політика • 23 лютого, 19:45 • 45552 перегляди

Силовики у рф почали розганяти учасників акції пам'яті Навального: понад 20 людей затримано

У російському санкт-петербурзі силовики почали розганяти мітинг пам'яті опозиціонера Олексія Навального і затримали понад 20 осіб, у тому числі журналістів.

Новини Світу • 16 лютого, 19:29 • 27380 перегляди

Азербайджан та Вірменія звинувачують один одного в обстрілах: повідомляється про загиблих

Вірменія і Азербайджан звинувачують один одного в обстрілах уздовж свого кордону, в результаті яких, за повідомленнями, загинули двоє вірменських солдатів і один азербайджанський солдат отримав поранення.

Новини Світу • 13 лютого, 08:18 • 22091 перегляди