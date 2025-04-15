Президент Азербайджану Ільхам Алієв закликав Вірменію виконати вимоги щодо вилучення з конституції посилань на Карабах. Також вимагає розпуску групи ОБСЄ.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Вірменія є джерелом загрози для регіону та фашистською державою. Він наголосив, що фашизм має бути знищений або керівництвом Вірменії, або Азербайджаном.
Прем'єр-міністр Вірменії Пашинян заявив, що країна вважає себе поза ОДКБ і не бере участі в розробці документів організації. Він підкреслив, що точка незворотності вже пройдена.
Прем'єр Вірменії заявив про узгодження всіх принципових питань для встановлення миру з Азербайджаном. Єреван запропонував Баку підписати договір та забезпечити спрощений зв'язок із Нахчиваном.
В Єревані вантажівка врізалася в автобус, а потім у припаркований автомобіль і перекинулася. 17 постраждалих доставлено до лікарень, деяким надано допомогу на місці.
США нададуть підтримку Вірменії у вдосконаленні сфери безпеки. Цивільний радник з армії США працюватиме в Міністерстві оборони Вірменії, сприяючи зміцненню вірмено-американських відносин.
Вірменія планує придбати французькі самохідні артилерійські системи CAESAR, зміцнюючи свої оборонні відносини з Францією.
Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян і Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич відмовилися виступати на Глобальному саміті миру в Швейцарії.
Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян візьме участь у мирному саміті у Швейцарії 15 червня, щоб обговорити шлях до справедливого і тривалого миру в Україні.
Лідер вірменської опозиції архієпископ Баграт Галстанян закликав до чотириденних масових протестів з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна через демаркацію кордону з Азербайджаном.
Українські геологи планують оцифрувати 60 000 геологічних звітів та перекласти метадані англійською мовою, щоб створити базу даних, корисну для інвесторів та міжнародних конкурсів.
Щонайменше 38 протестувальників були затримані в Єревані, Вірменія, на тлі антиурядових протестів.
Десятки тисяч людей протестували в Єревані, вимагаючи від влади припинити демаркацію кордону з Азербайджаном і негайної відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.
Вірменія не фінансуватиме програми Організації Договору про колективну безпеку у 2024 році, фактично відмовляючись від участі у фінансуванні діяльності організації, залишаючись при цьому її членом.
23 квітня Азербайджан і Вірменія почали делімітацію свого кордону на основі геодезичних вимірювань біля кількох сіл з обох боків.
Група американських мобільних інструкторів прибула до Вірменії, щоб поділитися своїм досвідом з військовими країни у сфері зв'язків з громадськістю та комунікацій.
Експорт Вірменії до росії різко зріс після запровадження санкцій, що викликає занепокоєння Заходу щодо можливого обходу санкцій.
Троє чоловіків намагалися увірватися до будівлі поліції в Єревані, підірвавши гранату. Двох нападників було затримано, а з третім декілька годин проводили переговори, після чого затримали силами спецпризначенців.
Під час посадки на рейс до Єревана в московському аеропорту "шереметьєво" пасажирка заявила, що у її ручній поклажі знаходиться бомба.
Єреван погрожує вийти з Організації Договору про колективну безпеку, якщо не отримає роз'яснень від ОДКБ щодо її "зони відповідальності" у Вірменії.
За словами міністра закордонних справ Вірменії Арарата Мірзояна, Вірменія розглядає можливість подати заявку на членство в Європейському Союзі і прагне тісніших зв'язків із Заходом.
Вірменія заявила, що її прикордонні війська повинні в повному обсязі нести службу в міжнародному аеропорту "Звартноц" у Єревані, про що вона поінформувала російську сторону.
Президент України Володимир Зеленський планує офіційний візит до Вірменії у березні, згідно з повідомленнями українських та вірменських ЗМІ.
У російському санкт-петербурзі силовики почали розганяти мітинг пам'яті опозиціонера Олексія Навального і затримали понад 20 осіб, у тому числі журналістів.
Вірменія і Азербайджан звинувачують один одного в обстрілах уздовж свого кордону, в результаті яких, за повідомленнями, загинули двоє вірменських солдатів і один азербайджанський солдат отримав поранення.