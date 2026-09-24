рф погрожує Вірменії припинити з 1 листопада всі поставки газу - ЗМІ

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До 25 вересня постачання газу з росії до Вірменії тимчасово призупинено через плановий ремонт, а внутрішній попит покривається за рахунок запасів у сховищах. Як стверджують джерела вірменської газети "Грапарак", 1 листопада може статися велика "аварія" або виникнути форс-мажор, після якого подачу газу не буде відновлено, передає УНН із посиланням на DW.

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За інформацією співрозмовників видання, на такий крок москва може піти, якщо Єреван не виконає чотири її політичні вимоги. У цьому списку: відмова від обговорення долі російської військової бази в Гюмрі та від дій щодо компаній з російським капіталом, а також припинення кримінального переслідування політиків, орієнтованих на росію, та призначення віце-прем'єра, кандидатура якого буде прийнятною для кремля.

Ще однією вимогою москви, за даними "Грапарака", є вибір Вірменії між ЄАЕС та Євросоюзом. Єреван зокрема має або скасувати закон про запуск процесу євроінтеграції, або визначити дату референдуму з цього питання.

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Після рішення Єревана подати заявку на вступ до ЄС відносини двох країн стали більш напруженими. При цьому Вірменія, як і раніше, майже повністю залежить від постачання газу з рф і імпортує його за пільговою ціною.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зазначав, що Єреван незалежно від рішень Москви шукатиме інших джерел постачання газу. 16 вересня у Радбезі Вірменії заявили, що республіка здатна замінити російські постачання закупівлями у Азербайджану, Туреччини та Ірану.