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рф погрожує Вірменії припинити з 1 листопада всі поставки газу - ЗМІ

Київ • УНН

 • 946 перегляди

Джерела повідомляють про можливе припинення поставок газу після 1 листопада через політичні вимоги москви. Єреван шукає альтернативи.

рф погрожує Вірменії припинити з 1 листопада всі поставки газу - ЗМІ
Фото ілюстративне

До 25 вересня постачання газу з росії до Вірменії тимчасово призупинено через плановий ремонт, а внутрішній попит покривається за рахунок запасів у сховищах. Як стверджують джерела вірменської газети "Грапарак", 1 листопада може статися велика "аварія" або виникнути форс-мажор, після якого подачу газу не буде відновлено, передає УНН із посиланням на DW.

Деталі

За інформацією співрозмовників видання, на такий крок москва може піти, якщо Єреван не виконає чотири її політичні вимоги. У цьому списку: відмова від обговорення долі російської військової бази в Гюмрі та від дій щодо компаній з російським капіталом, а також припинення кримінального переслідування політиків, орієнтованих на росію, та призначення віце-прем'єра, кандидатура якого буде прийнятною для кремля.

Ще однією вимогою москви, за даними "Грапарака", є вибір Вірменії між ЄАЕС та Євросоюзом. Єреван зокрема має або скасувати закон про запуск процесу євроінтеграції, або визначити дату референдуму з цього питання.

рф погрожує Вірменії санкціями через зближення з ЄС, питання обговорять на саміті путіна29.05.26, 08:00 • 5289 переглядiв

Додамо

Після рішення Єревана подати заявку на вступ до ЄС відносини двох країн стали більш напруженими. При цьому Вірменія, як і раніше, майже повністю залежить від постачання газу з рф і імпортує його за пільговою ціною.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зазначав, що Єреван незалежно від рішень Москви шукатиме інших джерел постачання газу. 16 вересня у Радбезі Вірменії заявили, що республіка здатна замінити російські постачання закупівлями у Азербайджану, Туреччини та Ірану.

Антоніна Туманова

Світ
Санкції
Газпром
Нікол Пашинян
Європейський Союз
Єреван
Вірменія
Азербайджан
Туреччина
Іран