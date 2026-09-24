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рф угрожает Армении прекратить с 1 ноября все поставки газа — СМИ

Киев • УНН

 • 1758 просмотра

Источники сообщают о возможном прекращении поставок газа после 1 ноября из-за политических требований москвы. Ереван ищет альтернативы.

рф угрожает Армении прекратить с 1 ноября все поставки газа — СМИ
Фото иллюстративное

До 25 сентября поставки газа из россии в Армению временно приостановлены из-за планового ремонта, а внутренний спрос покрывается за счёт запасов в хранилищах. Как утверждают источники армянской газеты "Грапарак", 1 ноября может произойти крупная "авария" или возникнуть форс-мажор, после которого подача газа не будет восстановлена, передаёт УНН со ссылкой на DW.

Детали

По информации собеседников издания, москва может пойти на такой шаг, если Ереван не выполнит четыре её политических требования. В этом списке: отказ от обсуждения судьбы российской военной базы в Гюмри и от действий в отношении компаний с российским капиталом, а также прекращение уголовного преследования политиков, ориентированных на россию, и назначение вице-премьера, кандидатура которого будет приемлемой для Кремля.

Ещё одним требованием москвы, по данным "Грапарака", является выбор Армении между ЕАЭС и Евросоюзом. Ереван, в частности, должен либо отменить закон о запуске процесса евроинтеграции, либо определить дату референдума по этому вопросу.

РФ угрожает Армении санкциями из-за сближения с ЕС, вопрос обсудят на саммите Путина29.05.26, 08:00 • 5289 просмотров

Добавим

После решения Еревана подать заявку на вступление в ЕС отношения двух стран стали более напряжёнными. При этом Армения, как и прежде, почти полностью зависит от поставок газа из рф и импортирует его по льготной цене.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что Ереван независимо от решений москвы будет искать другие источники поставок газа. 16 сентября в Совете безопасности Армении заявили, что республика способна заменить российские поставки закупками у Азербайджана, Турции и Ирана.

Антонина Туманова

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