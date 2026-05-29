Диктатор РФ Владимир Путин 29 мая примет участие в саммите Евразийского экономического союза в Астане, где одной из главных тем станет обострение отношений с Арменией из-за ее намерения сблизиться с Европейским Союзом. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков накануне встречи заявил, что ситуация вокруг Армении сложная и обязательно будет обсуждаться в ходе переговоров. Москва недовольна намерениями Еревана двигаться к членству в ЕС, хотя сам процесс может длиться годами. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в саммите, объяснив это подготовкой к парламентским выборам 7 июня.

На фоне политических разногласий Россия усилила давление на Армению. В Москве предупредили, что в случае продолжения курса на вступление в ЕС могут быть пересмотрены соглашения по поставкам газа, топлива и других стратегических товаров. Кроме того, в последние недели Россия уже ограничила импорт ряда армянских товаров, в частности цветов, вина, коньяка, минеральной воды и овощей.

Аналитики считают, что экономическое давление Кремля связано не только с геополитикой, но и с внутриполитической ситуацией в Армении накануне выборов. В то же время страна остается важной частью так называемого Срединного коридора между Европой и Китаем, который рассматривается как альтернатива маршрутам через территорию России.

