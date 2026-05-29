РФ угрожает Армении санкциями из-за сближения с ЕС, вопрос обсудят на саммите Путина

$44.300.0251.540.03
ukenru
04:27 • 6300 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
04:12 • 17305 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 27332 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14 • 58221 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 42710 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 38313 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
28 мая, 14:21 • 34273 просмотра
рф блокирует масштабный обмен пленными 1000 на 1000 вопреки договоренностям - Лубинец
28 мая, 14:01 • 20112 просмотра
Баллистика Fire Point может массированно ударить по москве уже этой осенью
Эксклюзив
28 мая, 13:59 • 18823 просмотра
Гражданская авиация может стать драйвером послевоенного восстановления Украины, считают в Раде
28 мая, 13:26 • 13789 просмотра
Каллас впервые назвала список требований ЕС к россии для мирных переговоров по войне в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
5.8м/с
64%
748мм
Популярные новости
В Волгограде дрон попал неподалеку от одного из ключевых предприятий российского ВПК23:52 • 6530 просмотра
Журналисты раскрыли тайны воспитания сыновей путина и кабаевой: миллионы на гувернанток и запрет тем об ЛГБТ23:57 • 11855 просмотра
Тайские полицейские переоделись в танцовщиц ради ареста наркодилера – фото стало вирусным00:15 • 16234 просмотра
В Румынии дрон упал на многоэтажку, после взрыва вспыхнул пожар00:22 • 35304 просмотра
ООН предупреждает, что война в Украине может выйти из-под контроля00:57 • 18437 просмотра
публикации
Введение базовой социальной помощи заменит несколько выплат - Рада сделала первый шаг28 мая, 12:58 • 43795 просмотра
Исчезнувшая мебель, алкоголь и вероятный call-центр: ФПУ вернулась в Дом профсоюзов на МайданеPhoto28 мая, 12:40 • 46560 просмотра
Как хронический стресс влияет на репродуктивное здоровье женщины – ответ специалиста28 мая, 12:30 • 41408 просмотра
Пустые пусковые: может ли Украина закрыть дефицит ракет для Patriot28 мая, 11:52 • 43025 просмотра
Какие дома в блэкауты и летнюю жару станут самыми опасными для жизни без кондиционера и как спасатьсяPhoto28 мая, 11:23 • 43990 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Скотт Бессент
Антониу Гутерриш
Никол Пашинян
Джефф Безос
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Румыния
Иран
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 27081 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 36288 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 89507 просмотра
Легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет26 мая, 07:22 • 64623 просмотра
BTS обошли Тейлор Свифт и стали артистами года на премии AMAVideo26 мая, 05:55 • 79560 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Беспилотный летательный аппарат
Золото
9К720 Искандер

РФ угрожает Армении санкциями из-за сближения с ЕС, вопрос обсудят на саммите Путина

Киев • УНН

 • 518 просмотра

На саммите ЕАЭС Путин обсудит санкции против Армении из-за её курса на ЕС. Москва уже ограничивает импорт товаров и угрожает пересмотреть цены на газ.

РФ угрожает Армении санкциями из-за сближения с ЕС, вопрос обсудят на саммите Путина

Диктатор РФ Владимир Путин 29 мая примет участие в саммите Евразийского экономического союза в Астане, где одной из главных тем станет обострение отношений с Арменией из-за ее намерения сблизиться с Европейским Союзом. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков накануне встречи заявил, что ситуация вокруг Армении сложная и обязательно будет обсуждаться в ходе переговоров. Москва недовольна намерениями Еревана двигаться к членству в ЕС, хотя сам процесс может длиться годами. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в саммите, объяснив это подготовкой к парламентским выборам 7 июня.

Пашинян объявил о конце зависимости Армении от "одного союзника"28.05.26, 06:15 • 4934 просмотра

На фоне политических разногласий Россия усилила давление на Армению. В Москве предупредили, что в случае продолжения курса на вступление в ЕС могут быть пересмотрены соглашения по поставкам газа, топлива и других стратегических товаров. Кроме того, в последние недели Россия уже ограничила импорт ряда армянских товаров, в частности цветов, вина, коньяка, минеральной воды и овощей.

Аналитики считают, что экономическое давление Кремля связано не только с геополитикой, но и с внутриполитической ситуацией в Армении накануне выборов. В то же время страна остается важной частью так называемого Срединного коридора между Европой и Китаем, который рассматривается как альтернатива маршрутам через территорию России.

Россия усиливает давление на Армению из-за её курса на ЕС24.05.26, 04:15 • 10050 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Владимир Путин
Bloomberg News
Никол Пашинян
Европейский Союз
Армения
Китай