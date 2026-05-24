Россия усиливает давление на Армению из-за её курса на ЕС

Отношения между Арменией и Россией резко обострились после того, как правительство премьера Никола Пашиняна активизировало курс на сближение с Европейским Союзом. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Дополнительное недовольство Москвы вызвало проведение в Ереване европейского саммита с участием президента Украины Владимира Зеленского. После этого Россия запретила импорт армянских цветов, а также начала поднимать вопрос дальнейшего членства Армении в Евразийском экономическом союзе.

Путин ранее заявил, что Армения должна вынести вопрос европейского курса на референдум, а также допустил "взаимовыгодный развод" с Ереваном. В то же время он провел параллели с Украиной, заявив, что конфликт начался после "попыток вступления в ЕС".

Углубление конфликта между Ереваном и Москвой

Пашинян в ответ подчеркнул, что только Армения имеет право решать вопрос своего членства в ЕАЭС. На фоне парламентских выборов в стране усилились и пророссийские политические силы, в частности союзники бизнесмена Самвела Карапетяна и экс-президента Роберта Кочаряна.

После поражений Армении в конфликте с Азербайджаном в 2020 и 2023 годах Ереван начал дистанцироваться от российских структур безопасности, фактически заморозив участие в ОДКБ и усилив контакты с США, НАТО и ЕС. В то же время страна до сих пор остается экономически зависимой от России, которая контролирует значительную часть энергетической и транспортной инфраструктуры Армении.

