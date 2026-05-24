В Киеве в результате массированной атаки РФ погиб человек, пострадал 21, среди них подросток
23 мая, 23:12 • 16850 просмотра
Александр Усик техническим нокаутом победил Рико Верховена в бою у пирамид
23 мая, 15:51 • 32526 просмотра
Зеленский: получены данные о подготовке рф удара с применением "орешника", важно реагировать на тревоги с сегодняшнего вечера
23 мая, 11:41 • 46499 просмотра
Зеленский ввел новые санкции против ракетчиков рф и "теневого" флота
22 мая, 19:13 • 57132 просмотра
НБУ выпустил уникальную восьмиугольную монету, посвященную украинской художнице Александре Экстер
22 мая, 14:53 • 77870 просмотра
Рубио назвал условия для возобновления переговоров Украины и рф при участии США
22 мая, 14:21 • 113699 просмотра
Чемпион бокса против короля кикбоксинга: анонс боя Усик — Верховен
Эксклюзив
22 мая, 14:18 • 61087 просмотра
Украина наращивает "дроновую блокаду" оккупированных территорий - оборона россиян может посыпаться - эксперт
Эксклюзив
22 мая, 13:38 • 50562 просмотра
Лазеры будут сбивать «шахеды» — военный эксперт объяснил, как будет работать украинская система «Тризуб»
22 мая, 13:16 • 28908 просмотра
Время и место встречи Зеленского и Орбана еще должны согласовать - глава МИД
Россия усиливает давление на Армению из-за её курса на ЕС

Киев • УНН

 • 3016 просмотра

РФ усилила давление на Армению из-за курса на ЕС и саммита с участием Зеленского. Москва запретила импорт цветов и угрожает выходом страны из ЕАЭС.

Отношения между Арменией и Россией резко обострились после того, как правительство премьера Никола Пашиняна активизировало курс на сближение с Европейским Союзом. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Дополнительное недовольство Москвы вызвало проведение в Ереване европейского саммита с участием президента Украины Владимира Зеленского. После этого Россия запретила импорт армянских цветов, а также начала поднимать вопрос дальнейшего членства Армении в Евразийском экономическом союзе.

Путин ранее заявил, что Армения должна вынести вопрос европейского курса на референдум, а также допустил "взаимовыгодный развод" с Ереваном. В то же время он провел параллели с Украиной, заявив, что конфликт начался после "попыток вступления в ЕС".

Углубление конфликта между Ереваном и Москвой

Пашинян в ответ подчеркнул, что только Армения имеет право решать вопрос своего членства в ЕАЭС. На фоне парламентских выборов в стране усилились и пророссийские политические силы, в частности союзники бизнесмена Самвела Карапетяна и экс-президента Роберта Кочаряна.

После поражений Армении в конфликте с Азербайджаном в 2020 и 2023 годах Ереван начал дистанцироваться от российских структур безопасности, фактически заморозив участие в ОДКБ и усилив контакты с США, НАТО и ЕС. В то же время страна до сих пор остается экономически зависимой от России, которая контролирует значительную часть энергетической и транспортной инфраструктуры Армении.

Степан Гафтко

