Шведские истребители Gripen дважды за сутки перехватывали российские самолеты над Балтикой

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Военно-воздушные силы Швеции дважды за сутки поднимали истребители JAS 39 Gripen для перехвата и идентификации российских военных самолетов вблизи шведского воздушного пространства над Балтийским морем. Об этом сообщили Вооруженные силы Швеции, передает УНН.

Детали

По данным шведских военных, инциденты произошли 13 июня в разных районах Балтийского моря. После обнаружения активности российской авиации в воздух были подняты две пары истребителей JAS 39 Gripen в рамках миссии быстрого реагирования.

Шведская служба реагирования на воздушные инциденты оперативно отреагировала после обнаружения российских полетов. Две пары JAS 39 Gripen поднялись в небо для защиты территории страны, перехвата и идентификации российских боевых самолетов — говорится в сообщении.

В Вооруженных силах Швеции отметили, что шведское воздушное пространство во время инцидентов нарушено не было. В то же время истребители осуществили сопровождение и идентификацию российских самолетов вблизи границ страны.

Швеция после вступления в НАТО регулярно участвует в патрулировании воздушного пространства и реагировании на активность российской авиации в регионе Балтийского моря.

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