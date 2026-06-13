Шведские истребители Gripen дважды за сутки перехватывали российские самолеты над Балтикой
Киев • УНН
Шведские истребители Gripen дважды за сутки перехватывали самолеты рф над Балтийским морем. Воздушное пространство страны во время инцидентов нарушено не было.
Военно-воздушные силы Швеции дважды за сутки поднимали истребители JAS 39 Gripen для перехвата и идентификации российских военных самолетов вблизи шведского воздушного пространства над Балтийским морем. Об этом сообщили Вооруженные силы Швеции, передает УНН.
Детали
По данным шведских военных, инциденты произошли 13 июня в разных районах Балтийского моря. После обнаружения активности российской авиации в воздух были подняты две пары истребителей JAS 39 Gripen в рамках миссии быстрого реагирования.
Шведская служба реагирования на воздушные инциденты оперативно отреагировала после обнаружения российских полетов. Две пары JAS 39 Gripen поднялись в небо для защиты территории страны, перехвата и идентификации российских боевых самолетов
В Вооруженных силах Швеции отметили, что шведское воздушное пространство во время инцидентов нарушено не было. В то же время истребители осуществили сопровождение и идентификацию российских самолетов вблизи границ страны.
Швеция после вступления в НАТО регулярно участвует в патрулировании воздушного пространства и реагировании на активность российской авиации в регионе Балтийского моря.
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