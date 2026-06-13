США значительно сокращают количество самолетов и кораблей для НАТО в Европе - NYT

Соединенные Штаты Америки планируют значительно сократить количество самолетов и кораблей, предоставляемых для операций НАТО в Европе. Соответствующий план предусматривает уменьшение авиационного и морского присутствия США в Альянсе. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на европейских чиновников, передает УНН.

Детали

Как отмечает издание, администрация президента США Дональда Трампа намерена сократить количество истребителей F-16 и F-15E, которые могут быть задействованы в операциях НАТО в Европе, примерно со 150 до 100 единиц.

Кроме того, США планируют уменьшить количество самолетов морской разведки с 26 до 15, а также полностью убрать с европейского направления восемь самолетов-заправщиков, которые ранее были доступны для нужд Альянса.

По данным The New York Times, Вашингтон также намерен передислоцировать подводную лодку с ракетным вооружением, авианосец, несколько боевых кораблей и часть авиации, входящей в состав авианосной ударной группы. Также может быть сокращена одна из двух групп стратегических бомбардировщиков, которые в настоящее время выделены для обороны Европы.

В НАТО заявили, что такие шаги соответствуют общей тенденции по увеличению оборонных возможностей европейских союзников.

Исторически сложилась чрезмерная зависимость от американских сил и возможностей. По мере того как Европа и Канада инвестируют больше средств в собственную оборону, баланс ответственности может меняться