США значительно сокращают количество самолетов и кораблей для НАТО в Европе - NYT
Киев • УНН
Администрация Трампа планирует сократить количество истребителей со 150 до 100 и вывести часть флота. Это ограничит разведывательные возможности Альянса.
Соединенные Штаты Америки планируют значительно сократить количество самолетов и кораблей, предоставляемых для операций НАТО в Европе. Соответствующий план предусматривает уменьшение авиационного и морского присутствия США в Альянсе. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на европейских чиновников, передает УНН.
Детали
Как отмечает издание, администрация президента США Дональда Трампа намерена сократить количество истребителей F-16 и F-15E, которые могут быть задействованы в операциях НАТО в Европе, примерно со 150 до 100 единиц.
Кроме того, США планируют уменьшить количество самолетов морской разведки с 26 до 15, а также полностью убрать с европейского направления восемь самолетов-заправщиков, которые ранее были доступны для нужд Альянса.
По данным The New York Times, Вашингтон также намерен передислоцировать подводную лодку с ракетным вооружением, авианосец, несколько боевых кораблей и часть авиации, входящей в состав авианосной ударной группы. Также может быть сокращена одна из двух групп стратегических бомбардировщиков, которые в настоящее время выделены для обороны Европы.
В НАТО заявили, что такие шаги соответствуют общей тенденции по увеличению оборонных возможностей европейских союзников.
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В то же время в Европейском командовании США ранее сообщали о намерении «оптимизировать» свой вклад в новую модель сил НАТО, однако без конкретных деталей.
По информации Reuters, сокращение американского военного присутствия может ограничить возможности НАТО по проведению дальнобойных ударов и разведывательных операций в Европе.
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