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Нетаньяху в 2023 году заблокировал передачу Украине систем ПВО "Железный купол" - WP

Киев • УНН

 • 20276 просмотра

Премьер-министр Израиля наложил вето на передачу систем, которые США планировали для защиты украинских гражданских. Вето обосновано условиями соглашения о совместном производстве.

Нетаньяху в 2023 году заблокировал передачу Украине систем ПВО "Железный купол" - WP

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в 2023 году заблокировал передачу Украине систем противовоздушной обороны «Железный купол», которые США планировали передать для защиты гражданского населения от российских атак. Об этом сообщает издание The Washington Post, передает УНН.

В 2023 году покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм возглавил усилия по защите украинских гражданских лиц от российских атак, поддержав передачу батарей ПВО «Железный купол» из Соединенных Штатов в Украину. Но он столкнулся с препятствием: Биньямином Нетаньяху

- пишет издание.

По информации издания, израильский премьер наложил вето на передачу систем, ссылаясь на условия соглашения о совместном производстве, которые предоставляют Израилю право окончательного решения по использованию комплекса, несмотря на то, что эти батареи были оплачены правительством США.

В то же время, американские законодатели предлагают расширить сотрудничество США и Израиля в сфере оборонных технологий. Соответствующая инициатива включена в законопроект об оборонной политике стоимостью 1,15 триллиона долларов, который Палата представителей приняла на прошлой неделе, однако критики документа опасаются, что он может предоставить Израилю право вето на использование отдельных американских систем вооружения.

Это ставит под угрозу наш суверенитет и вредит нашей национальной безопасности, ограничивая наши возможности. Ракетные системы, которые мы хотели передать (Украине — ред.), были размещены на юго-западе Соединенных Штатов и оплачивались налогоплательщиками США, но Израиль наложил на это вето

- сказал сенатор Крис Ван Холлен.

Напомним

Украина предложила создать панъевропейский антибаллистический щит Freyja на базе украинской ракеты-перехватчика FP-7.x. К проекту уже готовы присоединиться европейские страны, но процесс реализации требует времени по ряду причин

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Израиль
The Washington Post
Крис Ван Холлен
Железный купол
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Украина