Михаил Мудрик: четырёхлетняя дисквалификация отменена, возвращаюсь в футбол

Украинский футболист Михаил Мудрик заявил, что временная дисквалификация отменена и его внимание будет сосредоточено на возвращении в футбол, передает УНН.

После долгой борьбы четырехлетний запрет, наложенный на меня, был отменен, и я имею право немедленно возобновить свою карьеру. Я благодарен, что этот процесс завершился, что мне разрешено вернуться в футбол и что я теперь могу с оптимизмом смотреть в будущее. Это был самый сложный период в моей карьере - сообщил Мудрик.

Футболист отметил, что всегда утверждал с самого начала этого дела, что никогда сознательно или намеренно не употреблял никакого запрещенного вещества.

Моя преданность честной борьбе и представлению своего клуба и страны с профессионализмом и честностью всегда была для меня важна - подчеркнул Мудрик.

Футболист поблагодарил семью и друзей за их поддержку и веру на протяжении всего этого периода.

Я также хочу выразить глубокую благодарность всем в "Челси", своим товарищам по команде и болельщикам "Челси", которые были со мной все это время. Я также хочу поблагодарить свою юридическую команду и других, кто помогал, за их неустанную работу над моим делом - добавил Мудрик.

Он заверил, что теперь его внимание сосредоточено на возвращении в футбол, ежедневной тяжелой работе и позитивном вкладе на поле.

Спасибо всем, кто продолжал верить в меня. Я с нетерпением жду следующей главы своей карьеры - резюмировал футболист.

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала Мудрика на 4 года за допинг

Напомним

В 2024 году украинский полузащитник английского футбольного клуба "Челси" Михаил Мудрик провалил допинг-тест.

Впоследствии "Челси" подтвердил положительный допинг-тест украинского полузащитника Михаила Мудрика. В свою очередь сам футболист заявил, что сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ.

Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения украинскому вингеру "Челси" Михаилу Мудрику в нарушении антидопинговых правил.

В июне прошлого года Мудрик получил положительный результатдопинг-пробы "В".

Во время отстранения от футбола Мудрик уделяет время, в частности компьютерным играм, в том числе Counter-Strike 2.

Так, в феврале этого года футболист попал в скандал во время матча Faceit с поляками. Вингер лондонского клуба оскорблял игроков из Польши, в частности своими высказываниями о Волыни, за что получил бан в игре.

В ситуацию с Мудриком даже пришлось вмешиваться МИД, в частности, в министерстве подчеркнули, что не должно быть места для таких инцидентов.