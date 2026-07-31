Михаил Мудрик: четырёхлетняя дисквалификация отменена, возвращаюсь в футбол
Киев • УНН
Украинский футболист Михаил Мудрик сообщил, что четырёхлетний запрет на его карьеру отменён. Он заявил, что никогда сознательно не употреблял запрещённых веществ и теперь сосредоточится на возвращении в футбол.
Украинский футболист Михаил Мудрик заявил, что временная дисквалификация отменена и его внимание будет сосредоточено на возвращении в футбол, передает УНН.
После долгой борьбы четырехлетний запрет, наложенный на меня, был отменен, и я имею право немедленно возобновить свою карьеру. Я благодарен, что этот процесс завершился, что мне разрешено вернуться в футбол и что я теперь могу с оптимизмом смотреть в будущее. Это был самый сложный период в моей карьере
Футболист отметил, что всегда утверждал с самого начала этого дела, что никогда сознательно или намеренно не употреблял никакого запрещенного вещества.
Моя преданность честной борьбе и представлению своего клуба и страны с профессионализмом и честностью всегда была для меня важна
Футболист поблагодарил семью и друзей за их поддержку и веру на протяжении всего этого периода.
Я также хочу выразить глубокую благодарность всем в "Челси", своим товарищам по команде и болельщикам "Челси", которые были со мной все это время. Я также хочу поблагодарить свою юридическую команду и других, кто помогал, за их неустанную работу над моим делом
Он заверил, что теперь его внимание сосредоточено на возвращении в футбол, ежедневной тяжелой работе и позитивном вкладе на поле.
Спасибо всем, кто продолжал верить в меня. Я с нетерпением жду следующей главы своей карьеры
Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала Мудрика на 4 года за допинг29.04.26, 19:47 • 3071 просмотр
Напомним
В 2024 году украинский полузащитник английского футбольного клуба "Челси" Михаил Мудрик провалил допинг-тест.
Впоследствии "Челси" подтвердил положительный допинг-тест украинского полузащитника Михаила Мудрика. В свою очередь сам футболист заявил, что сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ.
Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения украинскому вингеру "Челси" Михаилу Мудрику в нарушении антидопинговых правил.
В июне прошлого года Мудрик получил положительный результатдопинг-пробы "В".
Во время отстранения от футбола Мудрик уделяет время, в частности компьютерным играм, в том числе Counter-Strike 2.
Так, в феврале этого года футболист попал в скандал во время матча Faceit с поляками. Вингер лондонского клуба оскорблял игроков из Польши, в частности своими высказываниями о Волыни, за что получил бан в игре.
В ситуацию с Мудриком даже пришлось вмешиваться МИД, в частности, в министерстве подчеркнули, что не должно быть места для таких инцидентов.