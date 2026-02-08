Мудрик вляпався у величезний скандал через свої висловлювання про Волинську трагедію: як відреагували у МЗС України

$43.140.00
50.900.00
ukenru
Ексклюзив
13:58 • 3716 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
12:29 • 7798 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
10:00 • 10620 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 7548 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 7042 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 22588 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 36313 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 34646 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 39580 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 31145 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4м/с
82%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ракети замість зарплат: війна залишає росіян без грошей - ЦПД8 лютого, 06:01 • 4988 перегляди
Китай скасував смертний вирок канадцю на знак дипломатичного потепління8 лютого, 06:52 • 4536 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 17094 перегляди
Президент Словаччини вважає помилкою передачу МіГ-29 Україні 8 лютого, 08:56 • 10224 перегляди
Британська розвідка: рф посилює контроль над інформаційним простором і комунікаціями 10:32 • 3790 перегляди
Публікації
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 17138 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 40254 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 60178 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 54105 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 55128 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Джорджа Мелоні
Джефф Безос
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Державний кордон України
Київська область
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 20443 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 34659 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 36517 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 45234 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 48082 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
BFM TV

Мудрик вляпався у величезний скандал через свої висловлювання про Волинську трагедію: як відреагували у МЗС України

Київ • УНН

 • 84 перегляди

МЗС України прокоментувало висловлювання футболіста Михайла Мудрика щодо Волинської трагедії. Міністерство засудило неповажні заяви, наголосивши, що Мудрик не представляє Україну.

Мудрик вляпався у величезний скандал через свої висловлювання про Волинську трагедію: як відреагували у МЗС України

У МЗС України відреагували на обурливі коментарі футболіста Михайла Мудрика щодо Волині. У заяві, надісланій до Onet, йдеться, що "не повинно бути місця для таких інцидентів", передає УНН.

Контекст

Вінгер збірної України та англійського "Челсі" Михайло Мудрик отримав бан на участь у рейтингових іграх Counter-Strike 2 через токсичність у чаті. Мудрик під час матчу CS2 з гравцями з Польщі нагадав їм за Волинську трагедію, та обізвав їх бомжами. Його слова спричинили величезний скандал.

Згодом у коментарі ЗМІ футболіст заявив, що "вдячний тим полякам, які щиро підтримують українців".

"Я глибоко вдячний тим полякам, які щиро підтримують українців. Але я постійно чую і бачу, як деякі поляки ставляться до українців, особливо до тих, хто зараз проживає в Польщі", — заявив Мудрик у коментарі ЗМІ.

Деталі 

Польське видання Onet звернулось із запитом до Міністерства закордонних справ України про його позицію щодо слів члена національної збірної Михайла Мудрика, який наразі дискваліфікований за порушення антидопінгових правил. 

Дякуємо за ваш запит та можливість прояснити це питання. Міністерству закордонних справ України відомо про інцидент, який стався під час участі Михайла Мудрика в онлайн-грі. Ми повністю розуміємо особливу чутливість питань, пов’язаних з Волинською трагедією та подіями 1940-х років, а також глибокий емоційний резонанс, який вони викликають у польському суспільстві. Міністерство закордонних справ України послідовно пропагує відповідальний та шанобливий підхід до складних розділів спільної українсько-польської історії. Будь-які заяви, які можуть бути сприйняті як неповага до пам’яті жертв трагедії або шкідливі для польської нації, не відповідають цьому підходу. Ми також хотіли б наголосити, що Україна є демократичною державою та не контролює заяви приватних осіб, особливо в неофіційному контексті. Згідно з інформацією, що є в розпорядженні Міністерства закордонних справ України, футболіст, про якого йде мова, не діє від імені України та не є членом Національної збірної України з футболу 

- йдеться у коментарі МЗС України. 

“Волинь будеш пам'ятати вічно, бомж”: Мудрик вляпався в скандал та отримав черговий бан03.02.26, 20:48 • 6512 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоСпортПолітика
Україна
Польща