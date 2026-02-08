Мудрик вляпався у величезний скандал через свої висловлювання про Волинську трагедію: як відреагували у МЗС України

У МЗС України відреагували на обурливі коментарі футболіста Михайла Мудрика щодо Волині. У заяві, надісланій до Onet, йдеться, що "не повинно бути місця для таких інцидентів", передає УНН.

Контекст

Вінгер збірної України та англійського "Челсі" Михайло Мудрик отримав бан на участь у рейтингових іграх Counter-Strike 2 через токсичність у чаті. Мудрик під час матчу CS2 з гравцями з Польщі нагадав їм за Волинську трагедію, та обізвав їх бомжами. Його слова спричинили величезний скандал.

Згодом у коментарі ЗМІ футболіст заявив, що "вдячний тим полякам, які щиро підтримують українців".

"Я глибоко вдячний тим полякам, які щиро підтримують українців. Але я постійно чую і бачу, як деякі поляки ставляться до українців, особливо до тих, хто зараз проживає в Польщі", — заявив Мудрик у коментарі ЗМІ.

Деталі

Польське видання Onet звернулось із запитом до Міністерства закордонних справ України про його позицію щодо слів члена національної збірної Михайла Мудрика, який наразі дискваліфікований за порушення антидопінгових правил.

Дякуємо за ваш запит та можливість прояснити це питання. Міністерству закордонних справ України відомо про інцидент, який стався під час участі Михайла Мудрика в онлайн-грі. Ми повністю розуміємо особливу чутливість питань, пов’язаних з Волинською трагедією та подіями 1940-х років, а також глибокий емоційний резонанс, який вони викликають у польському суспільстві. Міністерство закордонних справ України послідовно пропагує відповідальний та шанобливий підхід до складних розділів спільної українсько-польської історії. Будь-які заяви, які можуть бути сприйняті як неповага до пам’яті жертв трагедії або шкідливі для польської нації, не відповідають цьому підходу. Ми також хотіли б наголосити, що Україна є демократичною державою та не контролює заяви приватних осіб, особливо в неофіційному контексті. Згідно з інформацією, що є в розпорядженні Міністерства закордонних справ України, футболіст, про якого йде мова, не діє від імені України та не є членом Національної збірної України з футболу - йдеться у коментарі МЗС України.

