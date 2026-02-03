“Волинь будеш пам'ятати вічно, бомж”: Мудрик вляпався в скандал та отримав черговий бан

$42.970.16
18:25
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
16:50
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
16:41
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
16:33
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
3 лютого, 09:16
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
3 лютого, 08:20
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
Провідна ТЕЦ Харкова зазнала важких пошкоджень, відновлення неможливе - депутат міськради
3 лютого, 09:06
Другий раунд переговорів в Абу-Дабі: песков розповів, хто увійшов до складу делегації рф
3 лютого, 10:54
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікувань
3 лютого, 11:58
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка
14:17
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"
14:37
Публікації
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"
14:37
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка
14:17
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися
3 лютого, 06:30
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагували
2 лютого, 18:38
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита
2 лютого, 17:09
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Запоріжжя
Китай
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев'ять років шлюбу
18:03
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"
16:57
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикою
14:20
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікувань
3 лютого, 11:58
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причина
2 лютого, 19:01
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Fox News
Шахед-136

“Волинь будеш пам'ятати вічно, бомж”: Мудрик вляпався в скандал та отримав черговий бан

Київ • УНН

 • 192 перегляди

Після цієї гри Мудрик отримав бан на 28 днів на Faceit, а також змінив нік на платформі на “123456678”.

“Волинь будеш пам'ятати вічно, бомж”: Мудрик вляпався в скандал та отримав черговий бан

Вінгер збірної України та англійського "Челсі" Михайло Мудрик отримав бан на участь у рейтингових іграх Counter-Strike 2 через токсичність у чаті. Мудрик під час матчу CS2 з гравцями з Польщі нагадав їм за Волинську трагедію, та обізвав їх бомжами, передає УНН

Деталі

Так, під час гри на карті Inferno на Faceit - онлайн-платформа для кіберспорту, яка найчастіше використовується для Counter-Strike 2, Мудрик написав у чат: "Ти такий поганий", на що гравець під ніком "DLEKIAM" відповів: "Йди грай у футбол", а гравець під ніком "4RR0K_" додав: "Брате, не вживай більше наркотики". 

Відповідь гравця з Польщі не сподобалася українцю, на що Мудрик відповів, що наступна гра відбудеться на карті Волинь, додавши: "Волинь будеш пам’ятати вічно, бомж".

У соцмережі Х "4RR0K_" стверджує, що гравці під час матчу не провокували Мудрика та його партнерів по команда, та взагалі нічого образливого йому не писали. 

"Ми зійшли з глузду після того, як він назвав нас поганими, і ми навіть не згадали про Україну чи його національність. Ми нічого не писали ні йому, ні всій ворожій команді, тож його не могли спровокувати. Те, що він має повернутися до футболу та припинити вживати наркотики, було відповіддю на його слова: "Ти такий поганий", тому жодної провокації з нашого боку не може бути", - каже гравець. 

Зрештою після цієї гри Мудрик отримав бан на 28 днів на Faceit, а також змінив нік на платформі на "123456678". 

Нагадаємо 

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик отримав позитивний результат допінг-проби "В", після того, як у грудні минулого року клуб повідомив про позитивний результат допінг-проби "А". Футболісту загрожує до 4 років дискваліфікації. 

Павло Башинський

СуспільствоСпорт
Соціальна мережа
Україна
Польща