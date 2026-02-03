“Волинь будеш пам'ятати вічно, бомж”: Мудрик вляпався в скандал та отримав черговий бан

Вінгер збірної України та англійського "Челсі" Михайло Мудрик отримав бан на участь у рейтингових іграх Counter-Strike 2 через токсичність у чаті. Мудрик під час матчу CS2 з гравцями з Польщі нагадав їм за Волинську трагедію, та обізвав їх бомжами, передає УНН.

Деталі

Так, під час гри на карті Inferno на Faceit - онлайн-платформа для кіберспорту, яка найчастіше використовується для Counter-Strike 2, Мудрик написав у чат: "Ти такий поганий", на що гравець під ніком "DLEKIAM" відповів: "Йди грай у футбол", а гравець під ніком "4RR0K_" додав: "Брате, не вживай більше наркотики".

Відповідь гравця з Польщі не сподобалася українцю, на що Мудрик відповів, що наступна гра відбудеться на карті Волинь, додавши: "Волинь будеш пам’ятати вічно, бомж".

У соцмережі Х "4RR0K_" стверджує, що гравці під час матчу не провокували Мудрика та його партнерів по команда, та взагалі нічого образливого йому не писали.

"Ми зійшли з глузду після того, як він назвав нас поганими, і ми навіть не згадали про Україну чи його національність. Ми нічого не писали ні йому, ні всій ворожій команді, тож його не могли спровокувати. Те, що він має повернутися до футболу та припинити вживати наркотики, було відповіддю на його слова: "Ти такий поганий", тому жодної провокації з нашого боку не може бути", - каже гравець.

Зрештою після цієї гри Мудрик отримав бан на 28 днів на Faceit, а також змінив нік на платформі на "123456678".

Нагадаємо

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик отримав позитивний результат допінг-проби "В", після того, як у грудні минулого року клуб повідомив про позитивний результат допінг-проби "А". Футболісту загрожує до 4 років дискваліфікації.