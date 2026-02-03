$42.970.16
18:25
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
16:50
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
16:41
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
16:33
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
3 февраля, 09:16
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
3 февраля, 08:20
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

«Волынь будешь помнить вечно, бомж»: Мудрик вляпался в скандал и получил очередной бан

Киев • УНН

 • 254 просмотра

После этой игры Мудрик получил бан на 28 дней на Faceit, а также сменил ник на платформе на «123456678».

«Волынь будешь помнить вечно, бомж»: Мудрик вляпался в скандал и получил очередной бан

Вингер сборной Украины и английского "Челси" Михаил Мудрик получил бан на участие в рейтинговых играх Counter-Strike 2 из-за токсичности в чате. Мудрик во время матча CS2 с игроками из Польши напомнил им о Волынской трагедии и обозвал их бомжами, передает УНН

Детали

Так, во время игры на карте Inferno на Faceit - онлайн-платформе для киберспорта, которая чаще всего используется для Counter-Strike 2, Мудрик написал в чат: "Ты такой плохой", на что игрок под ником "DLEKIAM" ответил: "Иди играй в футбол", а игрок под ником "4RR0K_" добавил: "Брат, не употребляй больше наркотики". 

Ответ игрока из Польши не понравился украинцу, на что Мудрик ответил, что следующая игра состоится на карте Волынь, добавив: "Волынь будешь помнить вечно, бомж".

В соцсети Х "4RR0K_" утверждает, что игроки во время матча не провоцировали Мудрика и его партнеров по команде, и вообще ничего оскорбительного ему не писали. 

"Мы сошли с ума после того, как он назвал нас плохими, и мы даже не упомянули об Украине или его национальности. Мы ничего не писали ни ему, ни всей вражеской команде, так что его не могли спровоцировать. То, что он должен вернуться в футбол и прекратить употреблять наркотики, было ответом на его слова: "Ты такой плохой", поэтому никакой провокации с нашей стороны не может быть", - говорит игрок. 

В итоге после этой игры Мудрик получил бан на 28 дней на Faceit, а также сменил ник на платформе на "123456678". 

Напомним 

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик получил положительный результат допинг-пробы "В", после того, как в декабре прошлого года клуб сообщил о положительном результате допинг-пробы "А". Футболисту грозит до 4 лет дисквалификации. 

Павел Башинский

