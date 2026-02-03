«Волынь будешь помнить вечно, бомж»: Мудрик вляпался в скандал и получил очередной бан

Вингер сборной Украины и английского "Челси" Михаил Мудрик получил бан на участие в рейтинговых играх Counter-Strike 2 из-за токсичности в чате. Мудрик во время матча CS2 с игроками из Польши напомнил им о Волынской трагедии и обозвал их бомжами, передает УНН.

Детали

Так, во время игры на карте Inferno на Faceit - онлайн-платформе для киберспорта, которая чаще всего используется для Counter-Strike 2, Мудрик написал в чат: "Ты такой плохой", на что игрок под ником "DLEKIAM" ответил: "Иди играй в футбол", а игрок под ником "4RR0K_" добавил: "Брат, не употребляй больше наркотики".

Ответ игрока из Польши не понравился украинцу, на что Мудрик ответил, что следующая игра состоится на карте Волынь, добавив: "Волынь будешь помнить вечно, бомж".

В соцсети Х "4RR0K_" утверждает, что игроки во время матча не провоцировали Мудрика и его партнеров по команде, и вообще ничего оскорбительного ему не писали.

"Мы сошли с ума после того, как он назвал нас плохими, и мы даже не упомянули об Украине или его национальности. Мы ничего не писали ни ему, ни всей вражеской команде, так что его не могли спровоцировать. То, что он должен вернуться в футбол и прекратить употреблять наркотики, было ответом на его слова: "Ты такой плохой", поэтому никакой провокации с нашей стороны не может быть", - говорит игрок.

В итоге после этой игры Мудрик получил бан на 28 дней на Faceit, а также сменил ник на платформе на "123456678".

Напомним

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик получил положительный результат допинг-пробы "В", после того, как в декабре прошлого года клуб сообщил о положительном результате допинг-пробы "А". Футболисту грозит до 4 лет дисквалификации.