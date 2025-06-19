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Мудрик отримав позитивний результат допінг-проби "В" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 2296 перегляди

Михайло Мудрик отримав позитивний результат допінг-проби "В" на мельдоній. Футболісту загрожує до 4 років дискваліфікації, проте клуб ще не коментує ситуацію.

Мудрик отримав позитивний результат допінг-проби "В" - ЗМІ

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик отримав позитивний результат допінг-проби "В", після того, як у грудні минулого року клуб повідомив про позитивний результат допінг-проби "А". Футболісту загрожує до 4 років дискваліфікації. Про це повідомило видання The Athletic, передає УНН.

Деталі

Як нагадує видання, у грудні минулого року тест на допінг виявив у Мудрика "несприятливий результат" у зразку сечі, наданому футболістом. Це одразу ж призвело до тимчасового відсторонення Мудрика від першої команди "Челсі" на час очікування результатів подальшого тестування.

Коли зразки сечі зібрані, їх поміщають у два окремі контейнери. Зразок "А" використовується для початкового тесту, і якщо він повертається позитивним, то тестують зразок "В", щоб перевірити точність першого результату. Отже, після того, як Мудрик отримав позитивний результат проби "А", було проведено аналіз проби "В", який підтвердив, що у нього був позитивний результат на мельдоній, заборонену речовину

- пише видання.

Варто зазначити, що поки ні "Челсі", ні Мудрик не підтверджують інформацію видання.

Як наголошує видання, якщо звинувачення буде підтримано, можливості гравця будуть обмежені.

Якщо дискваліфікація буде накладена, у нього буде можливість спробувати скоротити термін дискваліфікації, оскарживши санкцію

- зазначив виданню юрист Ден Чепмен.

За його словами, будь-яка апеляція Мудрика буде подана до FA, хоча його юридична команда може також вивчити можливість звернення до Спортивного арбітражного суду (CAS), де Поль Погба отримав скорочення чотирирічної дискваліфікації до 18 місяців.

Апеляція до європейської системи є складною, навіть якщо вона можлива, і займе деякий час. Річ у тім, що Погба був у тому віці, коли санкція може завершити його кар'єру, і оскарження заборони було його єдиним шансом

- зазначає Чепмен.

Видання наголошує, що якщо Мудрик відчуває, що у нього немає реальної перспективи скасувати будь-яку заборону, ситуація може змінитися.

Залежно від того, на який термін накладено дискваліфікацію. Можна порадити, що після завершення процесу FA йому потрібно буде прийняти результат, і що у нього ще буде достатньо часу, щоб грати після закінчення дискваліфікації

- додає юрист.

Видання припускає, що якщо FA винесе рішення проти Мудрика, то, на відміну від гравця, "Челсі" матиме кілька варіантів дій.

У стандартних контрактах АПЛ, які укладаються між усіма гравцями та клубами, є визначення грубого порушення, і вживання забороненої речовини підпадає під це визначення.

На перший погляд, у клубу є відносно відкрита і закрита справа, щоб сказати, що гравець винен у грубому порушенні, і, якщо вони захочуть, вони можуть розірвати контракт з гравцем, вони повинні були б повідомити гравця за 14 днів у письмовій формі, якщо це те, що вони хотіли б зробити. Існує процес апеляції, доступний для гравця, і ми говоримо не про апеляцію на виявлення наркотиків, а про апеляцію на рішення клубу розірвати його контракт за грубі порушення. Гравець може скористатися цією процедурою, хоча важко уявити, як будь-яка апеляція може бути успішною, якщо звинувачення FA були підтримані

- каже Чепмен.

Коли Мудрик приєднався до "Челсі" в січні 2023 року, він підписав контракт на вісім з половиною років, останній рік якого є необов'язковим, тобто він може бути пов'язаний з клубом ще на шість років. Але Мудрику не виплатять решту коштів контракту, якщо його контракт буде розірвано за грубі порушення. "Челсі" повинен буде заплатити йому лише за 14 днів.

Інший варіант, який може запропонувати "Челсі", пояснює Чепмен, полягає в тому, що вони можуть вирішити залишити Мудрика, враховуючи його вік, потенціал і термін, що залишився до кінця контракту. За такого сценарію, сторона Прем'єр-ліги може спробувати переглянути контракт українця і запропонувати йому значно нижчу зарплату, поки він відбуває дискваліфікацію.

Однак Мудрику тоді доведеться підписати новий контракт із "Челсі" на пільгових умовах.

Окрім того, якщо "Челсі" вирішить розірвати контракт із Мудриком, то, за словами Чепмена, теоретично вони можуть подати на нього в суд за відшкодування збитків, що вони успішно зробили, коли розірвали контракт із Адріаном Муту в 2004 році після того, як його тест на кокаїн виявився позитивним і він отримав семимісячну дискваліфікацію.

Нагадаємо

У грудні минулого року, український півзахисник англійського футбольного клубу "Челсі" Михайло Мудрик провалив допінг-тест.

Футбольний клуб "Челсі" підтвердив позитивний допінг-тест українського півзахисника Михайла Мудрика. Своєю чергою сам футболіст заявив, що свідомо не вживав жодних заборонених речовин.

Голова УАФ Андрій Шевченко підтвердив отримання запитів від юристів Михайла Мудрика щодо допінгового скандалу. УАФ підтримуватиме гравця та очікує на результати проби B, яка може виправдати футболіста.

Футбольна асоціація Англії (FA) висунула звинувачення українському вінгеру "Челсі" Михайлу Мудрику у порушенні антидопінгових правил. Футболісту загрожує до 4 років дискваліфікації.

Павло Башинський

Павло Башинський

Спорт
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