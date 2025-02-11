Шкода, що так сталося: Шевченко підтримав Мудрика у допінг-скандалі

Голова УАФ Андрій Шевченко вперше прокоментував відомий допінговий скандал нападника збірної України Михайла Мудрика, кореспондент УНН.

До нас прийшли запити від його юристів. Ми в листуванні з ними. Шкода, що так склалось. Михайло Мудрик – дуже важливий для національної команди. Ми його будемо підтримувати – сказав Шевченко під час пресконференції.

Як повідомляв УНН, Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг у грудні минулого року. З того часу українець не грає в офіційних матчах. Проте, футболіст здав ще пробу B. Якщо ж вона буде негативною, то українця можуть виправдати.

"Ми всі віримо, що Мудрик не винен. Чи це кінець його кар'єри в "Челсі"? Ні, я не думаю. Я думаю, він повернеться, хоча ми не знаємо коли – це єдиний сумнів, який ми маємо на цей момент, але він обов'язково повернеться", додав голова УАФ.