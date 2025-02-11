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Шкода, що так сталося: Шевченко підтримав Мудрика у допінг-скандалі

Шкода, що так сталося: Шевченко підтримав Мудрика у допінг-скандалі

Київ • УНН

 • 28343 перегляди

Голова УАФ Андрій Шевченко підтвердив отримання запитів від юристів Михайла Мудрика щодо допінгового скандалу. УАФ підтримуватиме гравця та очікує на результати проби B, яка може виправдати футболіста.

Голова УАФ Андрій Шевченко вперше прокоментував відомий допінговий скандал нападника збірної України Михайла Мудрика, кореспондент УНН.

До нас прийшли запити від його юристів. Ми в листуванні з ними. Шкода, що так склалось. Михайло Мудрик – дуже важливий для національної команди. Ми його будемо підтримувати 

– сказав Шевченко під час пресконференції.

Як повідомляв УНН, Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг у грудні минулого року. З того часу українець не грає в офіційних матчах. Проте, футболіст здав ще пробу B. Якщо ж вона буде негативною, то українця можуть виправдати.

"Ми всі віримо, що Мудрик не винен. Чи це кінець його кар'єри в "Челсі"? Ні, я не думаю. Я думаю, він повернеться, хоча ми не знаємо коли – це єдиний сумнів, який ми маємо на цей момент, але він обов'язково повернеться", додав голова УАФ. 

Олександр Карамушка

Олександр Карамушка

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