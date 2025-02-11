Жаль, что так произошло: Шевченко поддержал Мудрика в допинг-скандале

Глава УАФ Андрей Шевченко впервые прокомментировал известный допинговый скандал нападающего сборной Украины Михаила Мудрика, корреспондент УНН.

К нам пришли запросы от его юристов. Мы в переписке с ними. Жаль, что так сложилось. Михаил Мудрик - очень важен для национальной команды. Мы его будем поддерживать - сказал Шевченко во время пресс-конференции.

Как сообщал УНН, Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг в декабре прошлого года. С тех пор украинец не играет в официальных матчах. Однако, футболист сдал еще пробу B. Если же она будет отрицательной, то украинца могут оправдать.

«Мы все верим, что Мудрик не виноват. Или это конец его карьеры в «Челси»? Нет, я не думаю. Я думаю, он вернется, хотя мы не знаем когда - это единственное сомнение, которое мы имеем на данный момент, но он обязательно вернется», добавил глава УАФ.