Мудрик получил положительный результат допинг-пробы "Б" - СМИ

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик получил положительный результат допинг-пробы "В", после того, как в декабре прошлого года клуб сообщил о положительном результате допинг-пробы "А". Футболисту грозит до 4 лет дисквалификации. Об этом сообщило издание The Athletic, передает УНН.

Детали

Как напоминает издание, в декабре прошлого года тест на допинг выявил у Мудрика "неблагоприятный результат" в образце мочи, предоставленном футболистом. Это сразу же привело к временному отстранению Мудрика от первой команды "Челси" на время ожидания результатов дальнейшего тестирования.

Когда образцы мочи собраны, их помещают в два отдельных контейнера. Образец "А" используется для начального теста, и если он возвращается положительным, то тестируют образец "В", чтобы проверить точность первого результата. Таким образом, после того, как Мудрик получил положительный результат пробы "А", был проведен анализ пробы "В", который подтвердил, что у него был положительный результат на мельдоний, запрещенное вещество - пишет издание.

Стоит отметить, что пока ни "Челси", ни Мудрик не подтверждают информацию издания.

Как подчеркивает издание, если обвинение будет поддержано, возможности игрока будут ограничены.

Если дисквалификация будет наложена, у него будет возможность попытаться сократить срок дисквалификации, обжаловав санкцию - отметил изданию юрист Дэн Чепмен.

По его словам, любая апелляция Мудрика будет подана в FA, хотя его юридическая команда может также изучить возможность обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS), где Поль Погба получил сокращение четырехлетней дисквалификации до 18 месяцев.

Апелляция к европейской системе является сложной, даже если она возможна, и займет некоторое время. Дело в том, что Погба был в том возрасте, когда санкция может завершить его карьеру, и оспаривание запрета было его единственным шансом - отмечает Чепмен.

Издание подчеркивает, что если Мудрик чувствует, что у него нет реальной перспективы отменить любой запрет, ситуация может измениться.

В зависимости от того, на какой срок наложена дисквалификация. Можно посоветовать, что после завершения процесса FA ему нужно будет принять результат, и что у него еще будет достаточно времени, чтобы играть после окончания дисквалификации - добавляет юрист.

Издание предполагает, что если FA вынесет решение против Мудрика, то, в отличие от игрока, "Челси" будет иметь несколько вариантов действий.

В стандартных контрактах АПЛ, которые заключаются между всеми игроками и клубами, есть определение грубого нарушения, и употребление запрещенного вещества подпадает под это определение.

На первый взгляд, у клуба есть относительно открытое и закрытое дело, чтобы сказать, что игрок виновен в грубом нарушении, и, если они захотят, они могут расторгнуть контракт с игроком, они должны были бы уведомить игрока за 14 дней в письменной форме, если это то, что они хотели бы сделать. Существует процесс апелляции, доступный для игрока, и мы говорим не об апелляции на выявление наркотиков, а об апелляции на решение клуба расторгнуть его контракт за грубые нарушения. Игрок может воспользоваться этой процедурой, хотя трудно представить, как любая апелляция может быть успешной, если обвинения FA были поддержаны - говорит Чепмен.

Когда Мудрик присоединился к "Челси" в январе 2023 года, он подписал контракт на восемь с половиной лет, последний год которого является необязательным, то есть он может быть связан с клубом еще на шесть лет. Но Мудрику не выплатят остальные средства контракта, если его контракт будет расторгнут за грубые нарушения. "Челси" должен будет заплатить ему только за 14 дней.

Другой вариант, который может предложить "Челси", объясняет Чепмен, заключается в том, что они могут решить оставить Мудрика, учитывая его возраст, потенциал и срок, оставшийся до конца контракта. При таком сценарии, сторона Премьер-лиги может попытаться пересмотреть контракт украинца и предложить ему значительно более низкую зарплату, пока он отбывает дисквалификацию.

Однако Мудрику тогда придется подписать новый контракт с "Челси" на льготных условиях.

Кроме того, если "Челси" решит расторгнуть контракт с Мудриком, то, по словам Чепмена, теоретически они могут подать на него в суд за возмещение убытков, что они успешно сделали, когда расторгли контракт с Адрианом Муту в 2004 году после того, как его тест на кокаин оказался положительным и он получил семимесячную дисквалификацию.

Напомним

В декабре прошлого года, украинский полузащитник английского футбольного клуба "Челси" Михаил Мудрик провалил допинг-тест.

Футбольный клуб "Челси" подтвердил положительный допинг-тест украинского полузащитника Михаила Мудрика. В свою очередь сам футболист заявил, что сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ.

Глава УАФ Андрей Шевченко подтвердил получение запросов от юристов Михаила Мудрика относительно допингового скандала. УАФ будет поддерживать игрока и ожидает результатов пробы B, которая может оправдать футболиста.

Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения украинскому вингеру "Челси" Михаилу Мудрику в нарушении антидопинговых правил. Футболисту грозит до 4 лет дисквалификации.