Мудрик получил положительный результат допинг-пробы "Б" - СМИ

$41.630.10
47.900.11
ukenru
Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
17:11 • 4330 просмотра
Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
Эксклюзив
14:14 • 20518 просмотра
"Банки финансовой инклюзии - это прогресс, но безопасность должна быть приоритетом" - финтех-эксперт Елена Соседка предупреждает о мошенничестве
Эксклюзив
13:56 • 45146 просмотра
ГОСТ vs ДСТУ: почему переход на современные стандарты в авиации может продлиться до 2030 года
Эксклюзив
13:07 • 45488 просмотра
"Позорное поведение, уклонист": что думают избиратели 67-го округа о своем нардепе Сергее Кузьминых (ВИДЕО)
19 июня, 11:44 • 54297 просмотра
Украинские защитники возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
19 июня, 10:50 • 127691 просмотра
В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать
Эксклюзив
19 июня, 07:33 • 64061 просмотра
Киев усиливает контроль за рекламой в метро и на транспорте: на каком этапе разработка новых правил
19 июня, 05:33 • 145558 просмотра
Всемирный день детского футбола: как развивается и с какими проблемами сталкивается детский футбол в Украине
18 июня, 23:09 • 215551 просмотра
путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но подписывать с ним ничего не будет (видео)
Эксклюзив
18 июня, 16:37 • 94130 просмотра
Каждый доллар, вложенный в авиационную отрасль, может дать еще пять долларов для экономики - авиаэксперт Долинце
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.1м/с
51%
748мм
Популярные новости
ЕС разрабатывает схему получения большей прибыли от замороженных российских активов19 июня, 08:27 • 72180 просмотра
Как изменится работа детских садов в 2025-2026 учебном году19 июня, 08:45 • 152481 просмотра
Прозрачное управление, независимый аудит, новые правила отбора руководителя: что изменит закон о реформе АРМА12:22 • 92275 просмотра
В Литве бурая медведица два дня разгуливала по улицам столицы: охотники не выполнили приказ правительства убить животное12:42 • 39755 просмотра
Недвижимость у родителей, родственники в РФ и связи с криминалом — что известно о НАБУшниках и прокурорах в конкурсе на директора БЭБ12:44 • 78943 просмотра
публикации
Недвижимость у родителей, родственники в РФ и связи с криминалом — что известно о НАБУшниках и прокурорах в конкурсе на директора БЭБ12:44 • 79575 просмотра
Прозрачное управление, независимый аудит, новые правила отбора руководителя: что изменит закон о реформе АРМА12:22 • 92920 просмотра
В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать19 июня, 10:50 • 127691 просмотра
Как изменится работа детских садов в 2025-2026 учебном году19 июня, 08:45 • 153159 просмотра
Готовим суши: пять простых и невероятно вкусных рецептов любимого азиатского блюда19 июня, 06:36 • 175573 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ярослав Железняк
Рустем Умєров
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Сумская область
Германия
Реклама
УНН Lite
Суд разрешил доступ к сообщениям Свифт и Лайвли по делу против Болдони14:51 • 18776 просмотра
В Литве бурая медведица два дня разгуливала по улицам столицы: охотники не выполнили приказ правительства убить животное12:42 • 40245 просмотра
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 177770 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 225479 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 223331 просмотра
Актуальное
Форбс
Facebook
MIM-104 Patriot
НАСАМС
FIM-92 Stinger

Мудрик получил положительный результат допинг-пробы "Б" - СМИ

Киев • УНН

 • 1750 просмотра

Михайло Мудрик отримав позитивний результат допінг-проби "В" на мельдоній. Футболісту загрожує до 4 років дискваліфікації, проте клуб ще не коментує ситуацію.

Мудрик получил положительный результат допинг-пробы "Б" - СМИ

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик получил положительный результат допинг-пробы "В", после того, как в декабре прошлого года клуб сообщил о положительном результате допинг-пробы "А". Футболисту грозит до 4 лет дисквалификации. Об этом сообщило издание The Athletic, передает УНН.

Детали

Как напоминает издание, в декабре прошлого года тест на допинг выявил у Мудрика "неблагоприятный результат" в образце мочи, предоставленном футболистом. Это сразу же привело к временному отстранению Мудрика от первой команды "Челси" на время ожидания результатов дальнейшего тестирования.

Когда образцы мочи собраны, их помещают в два отдельных контейнера. Образец "А" используется для начального теста, и если он возвращается положительным, то тестируют образец "В", чтобы проверить точность первого результата. Таким образом, после того, как Мудрик получил положительный результат пробы "А", был проведен анализ пробы "В", который подтвердил, что у него был положительный результат на мельдоний, запрещенное вещество

- пишет издание.

Стоит отметить, что пока ни "Челси", ни Мудрик не подтверждают информацию издания.

Как подчеркивает издание, если обвинение будет поддержано, возможности игрока будут ограничены.

Если дисквалификация будет наложена, у него будет возможность попытаться сократить срок дисквалификации, обжаловав санкцию

- отметил изданию юрист Дэн Чепмен.

По его словам, любая апелляция Мудрика будет подана в FA, хотя его юридическая команда может также изучить возможность обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS), где Поль Погба получил сокращение четырехлетней дисквалификации до 18 месяцев.

Апелляция к европейской системе является сложной, даже если она возможна, и займет некоторое время. Дело в том, что Погба был в том возрасте, когда санкция может завершить его карьеру, и оспаривание запрета было его единственным шансом

- отмечает Чепмен.

Издание подчеркивает, что если Мудрик чувствует, что у него нет реальной перспективы отменить любой запрет, ситуация может измениться.

В зависимости от того, на какой срок наложена дисквалификация. Можно посоветовать, что после завершения процесса FA ему нужно будет принять результат, и что у него еще будет достаточно времени, чтобы играть после окончания дисквалификации

- добавляет юрист.

Издание предполагает, что если FA вынесет решение против Мудрика, то, в отличие от игрока, "Челси" будет иметь несколько вариантов действий.

В стандартных контрактах АПЛ, которые заключаются между всеми игроками и клубами, есть определение грубого нарушения, и употребление запрещенного вещества подпадает под это определение.

На первый взгляд, у клуба есть относительно открытое и закрытое дело, чтобы сказать, что игрок виновен в грубом нарушении, и, если они захотят, они могут расторгнуть контракт с игроком, они должны были бы уведомить игрока за 14 дней в письменной форме, если это то, что они хотели бы сделать. Существует процесс апелляции, доступный для игрока, и мы говорим не об апелляции на выявление наркотиков, а об апелляции на решение клуба расторгнуть его контракт за грубые нарушения. Игрок может воспользоваться этой процедурой, хотя трудно представить, как любая апелляция может быть успешной, если обвинения FA были поддержаны

- говорит Чепмен.

Когда Мудрик присоединился к "Челси" в январе 2023 года, он подписал контракт на восемь с половиной лет, последний год которого является необязательным, то есть он может быть связан с клубом еще на шесть лет. Но Мудрику не выплатят остальные средства контракта, если его контракт будет расторгнут за грубые нарушения. "Челси" должен будет заплатить ему только за 14 дней.

Другой вариант, который может предложить "Челси", объясняет Чепмен, заключается в том, что они могут решить оставить Мудрика, учитывая его возраст, потенциал и срок, оставшийся до конца контракта. При таком сценарии, сторона Премьер-лиги может попытаться пересмотреть контракт украинца и предложить ему значительно более низкую зарплату, пока он отбывает дисквалификацию.

Однако Мудрику тогда придется подписать новый контракт с "Челси" на льготных условиях.

Кроме того, если "Челси" решит расторгнуть контракт с Мудриком, то, по словам Чепмена, теоретически они могут подать на него в суд за возмещение убытков, что они успешно сделали, когда расторгли контракт с Адрианом Муту в 2004 году после того, как его тест на кокаин оказался положительным и он получил семимесячную дисквалификацию.

Напомним

В декабре прошлого года, украинский полузащитник английского футбольного клуба "Челси" Михаил Мудрик провалил допинг-тест.

Футбольный клуб "Челси" подтвердил положительный допинг-тест украинского полузащитника Михаила Мудрика. В свою очередь сам футболист заявил, что сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ.

Глава УАФ Андрей Шевченко подтвердил получение запросов от юристов Михаила Мудрика относительно допингового скандала. УАФ будет поддерживать игрока и ожидает результатов пробы B, которая может оправдать футболиста.

Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения украинскому вингеру "Челси" Михаилу Мудрику в нарушении антидопинговых правил. Футболисту грозит до 4 лет дисквалификации.

Павел Башинский

Павел Башинский

спорт
Андрей Шевченко
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9