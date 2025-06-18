FA висунула Мудрику звинувачення у вживанні допінгу: українця можуть дискваліфікувати на 4 роки

$41.530.01
48.020.05
ukenru
Кожен долар, вкладений в авіаційну галузь, може дати ще п’ять доларів для економіки - авіаексперт Долінце
Ексклюзив
16:37 • 14784 перегляди
Кожен долар, вкладений в авіаційну галузь, може дати ще п’ять доларів для економіки - авіаексперт Долінце
Ексклюзив
16:24 • 39133 перегляди
"Красиво жити не заборониш": експерт сумнівається в доцільності закупівлі АРМА авто за майже 3 млн грн під час війни
Ексклюзив
14:59 • 38640 перегляди
Політолог про візит високопосадовця ВООЗ до рф: сигнал, що такі організації потребують змін та реформування
Ексклюзив
14:42 • 49825 перегляди
В Міненерго прокоментували можливість відключень світла влітку
Ексклюзив
14:21 • 46830 перегляди
Ціни на пальне в Україні знову зростають: вартість бензину може сягнути 60-70 грн
Ексклюзив
18 червня, 13:14 • 89392 перегляди
Російські ГОСТи проти української армії: чому два бойові гелікоптери ризикують повернутися з ремонту без зброї
Ексклюзив
18 червня, 11:40 • 50888 перегляди
Топ-20 найзавидніших холостяків України: хто потрапив до списку?
Ексклюзив
18 червня, 09:18 • 61285 перегляди
Трамп втік від відповідальності: політолог про результати саміту G7 для України
18 червня, 08:06 • 150154 перегляди
Рада ухвалила в цілому закон про множинне громадянство
Ексклюзив
18 червня, 06:55 • 67033 перегляди
Як зберегти заощадження в умовах валютних коливань: поради економіста
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1м/с
50%
747мм
Популярнi новини
Обікрали 3000 нацгвардійців на 11,5 млн грн: троє посадовців військової частини НГУ отримали підозри18 червня, 10:30 • 42825 перегляди
США вирішать долю війни Ірану та Ізраїлю найближчими днями - ABC News18 червня, 11:20 • 76081 перегляди
Атака рф на Київ: з-під завалів врятовано десятьох котів18 червня, 12:54 • 52580 перегляди
Суд у Києві вимагає активізувати розслідування справи проти головного юриста НБУ Зими 13:36 • 85590 перегляди
Чому питання прокурорських зарплат на часі15:11 • 41168 перегляди
Публікації
Чому питання прокурорських зарплат на часі15:11 • 41334 перегляди
Суд у Києві вимагає активізувати розслідування справи проти головного юриста НБУ Зими 13:36 • 85791 перегляди
Російські ГОСТи проти української армії: чому два бойові гелікоптери ризикують повернутися з ремонту без зброї
Ексклюзив
18 червня, 13:14 • 89388 перегляди
Останні в строю: які країни ЄС досі використовують радянську авіатехніку і чому це важливо для України17 червня, 15:35 • 192798 перегляди
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16 червня, 09:40 • 417952 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Железняк Ярослав Іванович
Володимир Зеленський
Федоров Михайло Альбертович
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Israel
Іран
Київська область
Реклама
УНН Lite
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date17 червня, 15:09 • 115106 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики17 червня, 10:31 • 197149 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 170263 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 180024 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 237728 перегляди
Актуальне
Вашингтон пост
Файненшл таймс
Нью-Йорк таймс
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»

FA висунула Мудрику звинувачення у вживанні допінгу: українця можуть дискваліфікувати на 4 роки

Київ • УНН

 • 1162 перегляди

Футбольна асоціація Англії висунула звинувачення футболісту Михайлу Мудрику у порушенні антидопінгових правил. Українському вінгеру "Челсі" загрожує до 4 років дискваліфікації.

FA висунула Мудрику звинувачення у вживанні допінгу: українця можуть дискваліфікувати на 4 роки

Футбольна асоціація Англії (FA) висунула звинувачення українському вінгеру "Челсі" Михайлу Мудрику у порушенні антидопінгових правил. Футболісту загрожує до 4 років дискваліфікації. Про це пише видання The Telegraph з посиланням на речника FA, передає УНН.

Деталі

Ми можемо підтвердити, що Михайлу Мудрику було пред'явлено звинувачення в порушенні антидопінгових правил у зв'язку з наявністю та/або вживанням забороненої речовини, згідно з положеннями 3 і 4 антидопінгових правил FA. Оскільки це справа, що триває, ми не можемо наразі надавати подальші коментарі

- заявив речник FA.

Видання зазначає, що згідно з правилами Футбольної асоціації, українського форварда можуть дискваліфікувати на термін до чотирьох років після того, як минулого року він надав позитивну пробу "А", яка, як вважається, містить заборонену речовину мельдоній, що покращує спортивні результати.

Футболіст співпрацює з провідною юридичною компанією Morgan Sports Law, яку раніше залучали до апеляції у аналогічній справі Поля Погба. Французькому хавбеку вдалось скоротити термін дискваліфікації з чотирьох років до 18 місяців.

Нагадаємо

У грудні минулого року, український півзахисник англійського футбольного клубу "Челсі" Михайло Мудрик провалив допінг-тест.

Футбольний клуб "Челсі" підтвердив позитивний допінг-тест українського півзахисника Михайла Мудрика. Своєю чергою сам футболіст заявив, що свідомо не вживав жодних заборонених речовин.

Голова УАФ Андрій Шевченко підтвердив отримання запитів від юристів Михайла Мудрика щодо допінгового скандалу. УАФ підтримуватиме гравця та очікує на результати проби B, яка може виправдати футболіста.

Павло Башинський

Павло Башинський

Спорт
Дейлі телеграф
Шевченко Андрій Миколайович
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9