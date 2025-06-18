FA висунула Мудрику звинувачення у вживанні допінгу: українця можуть дискваліфікувати на 4 роки
Київ • УНН
Футбольна асоціація Англії висунула звинувачення футболісту Михайлу Мудрику у порушенні антидопінгових правил. Українському вінгеру "Челсі" загрожує до 4 років дискваліфікації.
Футбольна асоціація Англії (FA) висунула звинувачення українському вінгеру "Челсі" Михайлу Мудрику у порушенні антидопінгових правил. Футболісту загрожує до 4 років дискваліфікації. Про це пише видання The Telegraph з посиланням на речника FA, передає УНН.
Деталі
Ми можемо підтвердити, що Михайлу Мудрику було пред'явлено звинувачення в порушенні антидопінгових правил у зв'язку з наявністю та/або вживанням забороненої речовини, згідно з положеннями 3 і 4 антидопінгових правил FA. Оскільки це справа, що триває, ми не можемо наразі надавати подальші коментарі
Видання зазначає, що згідно з правилами Футбольної асоціації, українського форварда можуть дискваліфікувати на термін до чотирьох років після того, як минулого року він надав позитивну пробу "А", яка, як вважається, містить заборонену речовину мельдоній, що покращує спортивні результати.
Футболіст співпрацює з провідною юридичною компанією Morgan Sports Law, яку раніше залучали до апеляції у аналогічній справі Поля Погба. Французькому хавбеку вдалось скоротити термін дискваліфікації з чотирьох років до 18 місяців.
Нагадаємо
У грудні минулого року, український півзахисник англійського футбольного клубу "Челсі" Михайло Мудрик провалив допінг-тест.
Футбольний клуб "Челсі" підтвердив позитивний допінг-тест українського півзахисника Михайла Мудрика. Своєю чергою сам футболіст заявив, що свідомо не вживав жодних заборонених речовин.
Голова УАФ Андрій Шевченко підтвердив отримання запитів від юристів Михайла Мудрика щодо допінгового скандалу. УАФ підтримуватиме гравця та очікує на результати проби B, яка може виправдати футболіста.