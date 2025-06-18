ФА выдвинула Мудрику обвинения в употреблении допинга: украинца могут дисквалифицировать на 4 года
Киев • УНН
Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения футболисту Михаилу Мудрику в нарушении антидопинговых правил. Украинскому вингеру "Челси" грозит до 4 лет дисквалификации.
Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения украинскому вингеру «Челси» Михаилу Мудрику в нарушении антидопинговых правил. Футболисту грозит до 4 лет дисквалификации. Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на спикера FA, передает УНН.
Детали
Мы можем подтвердить, что Михаилу Мудрику было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил в связи с наличием и/или употреблением запрещенного вещества, согласно положениям 3 и 4 антидопинговых правил FA. Поскольку это продолжающееся дело, мы не можем в настоящее время предоставлять дальнейшие комментарии
Издание отмечает, что согласно правилам Футбольной ассоциации, украинского форварда могут дисквалифицировать на срок до четырех лет после того, как в прошлом году он предоставил положительную пробу «А», которая, как считается, содержит запрещенное вещество мельдоний, улучшающее спортивные результаты.
Футболист сотрудничает с ведущей юридической компанией Morgan Sports Law, которую ранее привлекали к апелляции по аналогичному делу Поля Погба. Французскому хавбеку удалось сократить срок дисквалификации с четырех лет до 18 месяцев.
Напомним
В декабре прошлого года украинский полузащитник английского футбольного клуба «Челси» Михаил Мудрик провалил допинг-тест.
Футбольный клуб «Челси» подтвердил позитивный допинг-тест украинского полузащитника Михаила Мудрика. В свою очередь сам футболист заявил, что сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ.
Глава УАФ Андрей Шевченко подтвердил получение запросов от юристов Михаила Мудрика относительно допингового скандала. УАФ будет поддерживать игрока и ожидает результатов пробы B, которая может оправдать футболиста.