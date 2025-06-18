ФА выдвинула Мудрику обвинения в употреблении допинга: украинца могут дисквалифицировать на 4 года

$41.530.01
48.020.05
ukenru
Каждый доллар, вложенный в авиационную отрасль, может дать еще пять долларов для экономики - авиаэксперт Долинце
Эксклюзив
16:37 • 13723 просмотра
Каждый доллар, вложенный в авиационную отрасль, может дать еще пять долларов для экономики - авиаэксперт Долинце
Эксклюзив
16:24 • 35378 просмотра
"Жить красиво не запретишь": эксперт сомневается в целесообразности закупки АРМА авто за почти 3 млн грн во время войны
Эксклюзив
14:59 • 35673 просмотра
Политолог о визите высокопоставленного сотрудника ВОЗ в рф: сигнал о том, что такие организации нуждаются в изменениях и реформировании
Эксклюзив
14:42 • 46946 просмотра
В Минэнерго прокомментировали возможность отключений света летом
Эксклюзив
14:21 • 44394 просмотра
Цены на топливо в Украине снова растут: стоимость бензина может достигнуть 60-70 грн
Эксклюзив
13:14 • 86159 просмотра
Российские ГОСТы против украинской армии: почему два боевых вертолета рискуют вернуться из ремонта без оружия
Эксклюзив
18 июня, 11:40 • 50156 просмотра
Топ-20 найзавидніших холостяків України: хто потрапив до списку?
Эксклюзив
18 июня, 09:18 • 61116 просмотра
Трамп сбежал от ответственности: политолог о результатах саммита G7 для Украины
18 июня, 08:06 • 147444 просмотра
Рада приняла в целом закон о множественном гражданстве
Эксклюзив
18 июня, 06:55 • 66996 просмотра
Как сохранить сбережения в условиях валютных колебаний: советы экономиста
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1м/с
50%
746мм
Популярные новости
Реформе АРМА быть: Рада поддержала законопроект во втором чтении18 июня, 09:07 • 84569 просмотра
Обокрали 3000 нацгвардейцев на 11,5 млн грн: трое должностных лиц воинской части НГУ получили подозрения18 июня, 10:30 • 40318 просмотра
США решат судьбу войны Ирана и Израиля в ближайшие дни - ABC News18 июня, 11:20 • 73854 просмотра
Атака рф на Киев: из-под завалов спасены десять кошек12:54 • 50333 просмотра
Суд в Киеве требует активизировать расследование дела против главного юриста НБУ Зими 13:36 • 81210 просмотра
публикации
Почему вопрос прокурорских зарплат актуален15:11 • 38511 просмотра
Суд в Киеве требует активизировать расследование дела против главного юриста НБУ Зими 13:36 • 81470 просмотра
Российские ГОСТы против украинской армии: почему два боевых вертолета рискуют вернуться из ремонта без оружия
Эксклюзив
13:14 • 86164 просмотра
Последние в строю: какие страны ЕС до сих пор используют советскую авиатехнику и почему это важно для Украины17 июня, 15:35 • 190616 просмотра
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 415874 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Ярослав Железняк
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Иран
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 113868 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 169140 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 179000 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 236761 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 187755 просмотра
Актуальное
Вашингтон Пост
Financial Times
Нью-Йорк Таймс
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"

ФА выдвинула Мудрику обвинения в употреблении допинга: украинца могут дисквалифицировать на 4 года

Киев • УНН

 • 806 просмотра

Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения футболисту Михаилу Мудрику в нарушении антидопинговых правил. Украинскому вингеру "Челси" грозит до 4 лет дисквалификации.

ФА выдвинула Мудрику обвинения в употреблении допинга: украинца могут дисквалифицировать на 4 года

Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения украинскому вингеру «Челси» Михаилу Мудрику в нарушении антидопинговых правил. Футболисту грозит до 4 лет дисквалификации. Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на спикера FA, передает УНН.

Детали

Мы можем подтвердить, что Михаилу Мудрику было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил в связи с наличием и/или употреблением запрещенного вещества, согласно положениям 3 и 4 антидопинговых правил FA. Поскольку это продолжающееся дело, мы не можем в настоящее время предоставлять дальнейшие комментарии

- заявил спикер FA.

Издание отмечает, что согласно правилам Футбольной ассоциации, украинского форварда могут дисквалифицировать на срок до четырех лет после того, как в прошлом году он предоставил положительную пробу «А», которая, как считается, содержит запрещенное вещество мельдоний, улучшающее спортивные результаты.

Футболист сотрудничает с ведущей юридической компанией Morgan Sports Law, которую ранее привлекали к апелляции по аналогичному делу Поля Погба. Французскому хавбеку удалось сократить срок дисквалификации с четырех лет до 18 месяцев.

Напомним

В декабре прошлого года украинский полузащитник английского футбольного клуба «Челси» Михаил Мудрик провалил допинг-тест.

Футбольный клуб «Челси» подтвердил позитивный допинг-тест украинского полузащитника Михаила Мудрика. В свою очередь сам футболист заявил, что сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ.

Глава УАФ Андрей Шевченко подтвердил получение запросов от юристов Михаила Мудрика относительно допингового скандала. УАФ будет поддерживать игрока и ожидает результатов пробы B, которая может оправдать футболиста.

Павел Башинский

Павел Башинский

спорт
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Андрей Шевченко
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9