Эксклюзив
13:58 • 4036 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
12:29 • 8376 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 10869 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 8034 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 7422 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45 • 22651 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит Leleka
7 февраля, 20:13 • 36370 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали детали
7 февраля, 13:35 • 34665 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 39605 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 31150 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Мудрик вляпался в огромный скандал из-за своих высказываний о Волынской трагедии: как отреагировали в МИД Украины

Киев • УНН

 • 226 просмотра

МИД Украины прокомментировало высказывания футболиста Михаила Мудрика относительно Волынской трагедии. Министерство осудило неуважительные заявления, подчеркнув, что Мудрик не представляет Украину.

Мудрик вляпался в огромный скандал из-за своих высказываний о Волынской трагедии: как отреагировали в МИД Украины

В МИД Украины отреагировали на возмутительные комментарии футболиста Михаила Мудрика относительно Волыни. В заявлении, направленном в Onet, говорится, что "не должно быть места для таких инцидентов", передает УНН.

Контекст

Вингер сборной Украины и английского "Челси" Михаил Мудрик получил бан на участие в рейтинговых играх Counter-Strike 2 из-за токсичности в чате. Мудрик во время матча CS2 с игроками из Польши напомнил им о Волынской трагедии и обозвал их бомжами. Его слова вызвали огромный скандал.

Впоследствии в комментарии СМИ футболист заявил, что "благодарен тем полякам, которые искренне поддерживают украинцев".

"Я глубоко благодарен тем полякам, которые искренне поддерживают украинцев. Но я постоянно слышу и вижу, как некоторые поляки относятся к украинцам, особенно к тем, кто сейчас проживает в Польше", — заявил Мудрик в комментарии СМИ.

Детали

Польское издание Onet обратилось с запросом в Министерство иностранных дел Украины о его позиции относительно слов члена национальной сборной Михаила Мудрика, который сейчас дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

Благодарим за ваш запрос и возможность прояснить этот вопрос. Министерству иностранных дел Украины известно об инциденте, который произошел во время участия Михаила Мудрика в онлайн-игре. Мы полностью понимаем особую чувствительность вопросов, связанных с Волынской трагедией и событиями 1940-х годов, а также глубокий эмоциональный резонанс, который они вызывают в польском обществе. Министерство иностранных дел Украины последовательно пропагандирует ответственный и уважительный подход к сложным разделам общей украинско-польской истории. Любые заявления, которые могут быть восприняты как неуважение к памяти жертв трагедии или вредные для польской нации, не соответствуют этому подходу. Мы также хотели бы подчеркнуть, что Украина является демократическим государством и не контролирует заявления частных лиц, особенно в неофициальном контексте. Согласно информации, имеющейся в распоряжении Министерства иностранных дел Украины, футболист, о котором идет речь, не действует от имени Украины и не является членом Национальной сборной Украины по футболу

- говорится в комментарии МИД Украины.

«Волынь будешь помнить вечно, бомж»: Мудрик вляпался в скандал и получил очередной бан03.02.26, 20:48 • 6516 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоСпортПолитика
Украина
Польша