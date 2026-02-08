Мудрик вляпался в огромный скандал из-за своих высказываний о Волынской трагедии: как отреагировали в МИД Украины

В МИД Украины отреагировали на возмутительные комментарии футболиста Михаила Мудрика относительно Волыни. В заявлении, направленном в Onet, говорится, что "не должно быть места для таких инцидентов", передает УНН.

Контекст

Вингер сборной Украины и английского "Челси" Михаил Мудрик получил бан на участие в рейтинговых играх Counter-Strike 2 из-за токсичности в чате. Мудрик во время матча CS2 с игроками из Польши напомнил им о Волынской трагедии и обозвал их бомжами. Его слова вызвали огромный скандал.

Впоследствии в комментарии СМИ футболист заявил, что "благодарен тем полякам, которые искренне поддерживают украинцев".

"Я глубоко благодарен тем полякам, которые искренне поддерживают украинцев. Но я постоянно слышу и вижу, как некоторые поляки относятся к украинцам, особенно к тем, кто сейчас проживает в Польше", — заявил Мудрик в комментарии СМИ.

Детали

Польское издание Onet обратилось с запросом в Министерство иностранных дел Украины о его позиции относительно слов члена национальной сборной Михаила Мудрика, который сейчас дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

Благодарим за ваш запрос и возможность прояснить этот вопрос. Министерству иностранных дел Украины известно об инциденте, который произошел во время участия Михаила Мудрика в онлайн-игре. Мы полностью понимаем особую чувствительность вопросов, связанных с Волынской трагедией и событиями 1940-х годов, а также глубокий эмоциональный резонанс, который они вызывают в польском обществе. Министерство иностранных дел Украины последовательно пропагандирует ответственный и уважительный подход к сложным разделам общей украинско-польской истории. Любые заявления, которые могут быть восприняты как неуважение к памяти жертв трагедии или вредные для польской нации, не соответствуют этому подходу. Мы также хотели бы подчеркнуть, что Украина является демократическим государством и не контролирует заявления частных лиц, особенно в неофициальном контексте. Согласно информации, имеющейся в распоряжении Министерства иностранных дел Украины, футболист, о котором идет речь, не действует от имени Украины и не является членом Национальной сборной Украины по футболу - говорится в комментарии МИД Украины.

«Волынь будешь помнить вечно, бомж»: Мудрик вляпался в скандал и получил очередной бан