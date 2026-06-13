Доверие Европы к США обвалилось до исторического минимума в 11% - опрос

Доверие европейцев к США упало до критического минимума. Только 11% европейцев в 15 странах считают Соединенные Штаты своим союзником. Это исторический минимум, который снизился с 16% полгода назад и 22% в ноябре 2024 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Опрос был проведен в мае 2026 года с использованием различных методов такими социологическими компаниями, как Mandate Research и YouGov, среди респондентов в возрасте от 18 лет в Австрии, Болгарии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

Результаты, обнародованные накануне саммитов G7 и НАТО, подчеркивают снижение доверия Европы к Вашингтону как надежному партнеру в сфере безопасности. Большинство респондентов во всех опрошенных странах выразили сомнения в том, что США придут к ним на защиту в случае нападения.

Между тем 47% респондентов во всем регионе поддерживают идею коллективного заимствования средств ЕС для финансирования оборонных инициатив, причем самая высокая поддержка зафиксирована в Португалии (59%), Дании (56%) и Нидерландах (55%).

Большинство респондентов выступили за уменьшение зависимости от американской военной техники в пользу европейских альтернатив, причем самая высокая поддержка идеи "покупать европейское" была зафиксирована в Дании, Нидерландах и Швеции.

Польша была единственным исключением, где большинство высказалось за увеличение закупок американского оружия, тогда как в Германии, Италии и Венгрии мнения по этому вопросу значительно расходились