Доверие Европы к США обвалилось до исторического минимума в 11% - опрос

$44.930.0551.840.06
ukenru
12 июня, 18:12 • 13329 просмотра
МВФ и Украина на уровне персонала достигли договоренности о пересмотре программы EFF и транше 690 млн долларов
12 июня, 17:39 • 31493 просмотра
ЕС 15 июня открывает первый кластер переговоров о вступлении Украины и Молдовы — глава Еврокомиссии
Эксклюзив
12 июня, 16:54 • 24674 просмотра
Топливо по талонам, дефицит продуктов и проблемы с логистикой: что происходит в оккупированном Крыму
12 июня, 16:39 • 25414 просмотра
Илон Маск стал первым в мире долларовым триллионером
12 июня, 15:54 • 24425 просмотра
Суд избрал меры пресечения обвиняемым в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей врачам OdrexPhoto
12 июня, 12:52 • 20688 просмотра
МВФ одобрил транш для Украины, несмотря на невыполнение ключевого условия - Bloomberg
12 июня, 11:47 • 22960 просмотра
Зеленский анонсировал выплаты в 300 тысяч для военных и новые условия службы, первые доплаты "уже в июне"Video
12 июня, 10:56 • 19374 просмотра
Лидеры G7 не будут принимать совместное коммюнике по Украине на саммите во Франции - Politico
Эксклюзив
12 июня, 10:27 • 39129 просмотра
Старые миллиарды выдали за новые достижения: скандал с отчетом БЭБ обнажил хроническую болезнь правоохранительной системы
12 июня, 09:19 • 20284 просмотра
Украина ввела санкции против российских пропагандистов и судей, в том числе по делу Виктории Рощиной
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
4.1м/с
75%
749мм
Популярные новости
Украина при поддержке МВФ готовит дорожную карту по повышению коммунальных тарифов12 июня, 20:09 • 11325 просмотра
Смерть раненого военного в столичной больнице: проверка медучреждения выявила нарушения, проводится судмедэкспертиза12 июня, 20:22 • 14740 просмотра
ООН зафиксировала рекордное количество жертв среди гражданских в Украине в мае 2026 года12 июня, 20:59 • 10644 просмотра
Число жертв атаки на железную дорогу Сумщины возросло12 июня, 22:05 • 9290 просмотра
Гражданский щит: россияне маскируют военную технику под молоковоз и водовозы — ЦНС02:34 • 6242 просмотра
публикации
Как ухаживать за лавандой: полив, подкормка, обрезка и защита растенияPhoto05:52 • 214 просмотра
Йога во время беременности: что говорят специалистыVideo12 июня, 12:44 • 33368 просмотра
Для похудения не обязательно проходить 10 тысяч шагов в день - ученые назвали более эффективную норму12 июня, 12:09 • 36023 просмотра
Старые миллиарды выдали за новые достижения: скандал с отчетом БЭБ обнажил хроническую болезнь правоохранительной системы
Эксклюзив
12 июня, 10:27 • 39129 просмотра
В Минздраве объяснили украинцам, как можно сдать кровь и стать донором12 июня, 06:38 • 50538 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Музыкант
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Крым
Германия
Реклама
УНН Lite
Под Белым домом установили гигантскую арену для боя в клетке в день рождения ТрампаPhotoVideo12 июня, 14:17 • 17790 просмотра
Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной в Зале славы авторов песенVideo12 июня, 13:21 • 19685 просмотра
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto12 июня, 10:00 • 28760 просмотра
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 84336 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 69246 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Старлинк
Беспилотный летательный аппарат
Forbes

Доверие Европы к США обвалилось до исторического минимума в 11% - опрос

Киев • УНН

 • 954 просмотра

Только 11% европейцев считают США союзником, что является историческим минимумом. Большинство опрошенных выступает за европейское оружие и финансирование собственной обороны.

Доверие Европы к США обвалилось до исторического минимума в 11% - опрос

Доверие европейцев к США упало до критического минимума. Только 11% европейцев в 15 странах считают Соединенные Штаты своим союзником. Это исторический минимум, который снизился с 16% полгода назад и 22% в ноябре 2024 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Опрос был проведен в мае 2026 года с использованием различных методов такими социологическими компаниями, как Mandate Research и YouGov, среди респондентов в возрасте от 18 лет в Австрии, Болгарии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

Результаты, обнародованные накануне саммитов G7 и НАТО, подчеркивают снижение доверия Европы к Вашингтону как надежному партнеру в сфере безопасности. Большинство респондентов во всех опрошенных странах выразили сомнения в том, что США придут к ним на защиту в случае нападения.

Между тем 47% респондентов во всем регионе поддерживают идею коллективного заимствования средств ЕС для финансирования оборонных инициатив, причем самая высокая поддержка зафиксирована в Португалии (59%), Дании (56%) и Нидерландах (55%).

Большинство респондентов выступили за уменьшение зависимости от американской военной техники в пользу европейских альтернатив, причем самая высокая поддержка идеи "покупать европейское" была зафиксирована в Дании, Нидерландах и Швеции.

Польша была единственным исключением, где большинство высказалось за увеличение закупок американского оружия, тогда как в Германии, Италии и Венгрии мнения по этому вопросу значительно расходились

- говорится в результатах исследования.

Напомним

Большинство украинцев категорически не поддерживают идею вывода войск из Донецкой области в обмен на гарантии безопасности от США и Европы.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Техника
Выборы в США
Война в Украине
Reuters
НАТО
Австрия
Швейцария
Европейский Союз
Дания
Франция
Швеция
Великобритания
Болгария
Италия
Испания
Германия
Нидерланды
Португалия
Соединённые Штаты
Венгрия
Эстония
Польша