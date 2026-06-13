Кандидатка в мэры Кракова выбросила флаги Украины и ЕС в предвыборном видеоролике

Кандидат на пост мэра Кракова Марианна Шрайбер опубликовала в соцсетях Instagram и X предвыборный ролик, созданный с использованием технологий искусственного интеллекта, который вызвал резонанс из-за его содержания. Об этом сообщает УНН.

Детали

На видео Шрайбер снимает украинский флаг, установленный возле административного здания в Польше, и бросает его на землю. Также в ролике она демонстративно выбрасывает в мусорный контейнер флаг Европейского Союза.

В своей кампании политик заявляет о намерении вернуть Кракову то, что называет "польской нормальностью". Среди её обещаний - оставить на муниципальных зданиях только польские флаги, восстановить присутствие христианской символики в школах и отстаивать традиционные общественные ценности.

Основными темами предвыборной программы Шрайбер стали вопросы национальной идентичности, христианских традиций и культурного консерватизма, в то время как местные хозяйственные и муниципальные проблемы играют второстепенную роль.

Польскость - это нормальность. Если хотите её вернуть, поддержите меня на предстоящих выборах - заявила кандидат.

Марианна Шрайбер является одной из самых узнаваемых польских блогеров и медийных личностей. Широкую популярность она получила после замужества в 2015 году с политиком партии "Право и справедливость" Лукашем Шрайбером, который впоследствии занимал пост министра. Позже она построила собственную публичную карьеру как инфлюенсер, телеведущая, участница соревнований по смешанным единоборствам и общественная активистка.

Без нашей независимости москва неизбежно придет за Польшей - Зеленский