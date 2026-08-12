Отношения между Украиной и Арменией становятся еще более конструктивными - Зеленский поговорил с Пашиняном

$44.870.0451.760.02
ukenru
Эксклюзив
15:15 • 4882 просмотра
Когда заработает метро на Виноградарь и сколько будет стоить завершение строительстваPhoto
14:14 • 13442 просмотра
Клуб избранных: какие страны имеют собственные баллистические ракеты
12:31 • 14024 просмотра
В Киеве готовят списки людей для переселения на случай длительного отсутствия отопления
12:02 • 21298 просмотра
Следственные действия без доказанного нарушения: почему практика БЭБ становится проблемой для инвесторов
11:00 • 24817 просмотра
От обещаний выздоровления до смерти: три истории пациентов Odrex
12 августа, 09:58 • 18715 просмотра
67% поляков поддерживают депортацию украинцев призывного возраста без легальной работы - СМИPhoto
12 августа, 09:49 • 16563 просмотра
россияне дважды ударили ракетами по жилому сектору Балаклеи, есть пострадавшиеPhoto
12 августа, 08:09 • 19547 просмотра
"Уникальная операция" - Зеленский подтвердил поражение российской военно-морской базы в новороссийскеVideo
Эксклюзив
12 августа, 06:13 • 22757 просмотра
Как выбрать натуральный мёд: простые способы проверки
12 августа, 05:31 • 19976 просмотра
Трамп подтвердил секретный рейс из Турции с самолётом-приманкой
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
4м/с
32%
751мм
Популярные новости
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto12 августа, 07:57 • 25056 просмотра
Украинцам изменили правила проверки военно-учётных документов за границей12 августа, 08:21 • 13492 просмотра
Мания затмения охватила страны Европы - миллионы людей готовятся к "событию века"Video12 августа, 08:29 • 22739 просмотра
Топ-3 лучших рецепта бограча, которые получаются у каждогоPhoto12 августа, 09:15 • 26335 просмотра
Киев под атакой дронов рф, работает ПВО12 августа, 10:11 • 4804 просмотра
публикации
Лига конференций: "Динамо" поборется с "Карабахом" за выход в следующую стадиюPhotoVideo15:42 • 1448 просмотра
Клуб избранных: какие страны имеют собственные баллистические ракеты14:14 • 13447 просмотра
Следственные действия без доказанного нарушения: почему практика БЭБ становится проблемой для инвесторов12:02 • 21300 просмотра
От обещаний выздоровления до смерти: три истории пациентов Odrex11:00 • 24820 просмотра
Топ-3 лучших рецепта бограча, которые получаются у каждогоPhoto12 августа, 09:15 • 26381 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Марко Рубио
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Донецкая область
Львовская область
Реклама
УНН Lite
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto12 августа, 07:57 • 25091 просмотра
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 23918 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 157866 просмотра
"Одиссея" стала самым кассовым фильмом НоланаVideo10 августа, 13:45 • 93276 просмотра
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта9 августа, 09:54 • 102842 просмотра
Актуальное
Отопление
The New York Times
Нефть марки Brent
Техника
Шахед-136

Отношения между Украиной и Арменией становятся еще более конструктивными - Зеленский поговорил с Пашиняном

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, обсудив результаты визита и приоритетные направления сотрудничества. Стороны договорились поддерживать постоянный диалог.

Отношения между Украиной и Арменией становятся еще более конструктивными - Зеленский поговорил с Пашиняном

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, отношения между Киевом и Ереваном становятся еще более конструктивными, передает УНН.

Поговорил с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Сейчас отношения между Украиной и Арменией становятся еще более конструктивными, и важно, что между нами ведется постоянный диалог. Обсудили результаты моего визита в Армению и приоритетные направления сотрудничества 

- сообщил Зеленский.

Также Президент поблагодарил премьер-министра Армении за поздравления по случаю 975-й годовщины основания Киево-Печерской лавры – важной даты для христиан всего региона.

Договорились и впредь быть на связи 

- резюмировал Зеленский.

Пашинян - снова премьер: президент Армении подписал указ о повторном назначении02.08.26, 15:16 • 65923 просмотра

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Никол Пашинян
Армения
Владимир Зеленский
Украина
Киев