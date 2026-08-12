Отношения между Украиной и Арменией становятся еще более конструктивными - Зеленский поговорил с Пашиняном
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, обсудив результаты визита и приоритетные направления сотрудничества. Стороны договорились поддерживать постоянный диалог.
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, отношения между Киевом и Ереваном становятся еще более конструктивными, передает УНН.
Поговорил с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Сейчас отношения между Украиной и Арменией становятся еще более конструктивными, и важно, что между нами ведется постоянный диалог. Обсудили результаты моего визита в Армению и приоритетные направления сотрудничества
Также Президент поблагодарил премьер-министра Армении за поздравления по случаю 975-й годовщины основания Киево-Печерской лавры – важной даты для христиан всего региона.
Договорились и впредь быть на связи
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