Стубб назвал сроки начала диалога между Европой и рф по войне в Украине
Киев • УНН
Президент Финляндии анонсировал возможное начало диалога Европы с рф в ближайшие недели. Стубб отметил, что москва подает неофициальные сигналы о готовности.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в ближайшие недели может начаться диалог между Европой и россией относительно войны в Украине. Об этом он сказал в интервью финскому вещателю Yle, передает УНН.
Детали
По словам Стубба, на данный момент существуют неофициальные сигналы о готовности москвы к контактам с европейскими странами. Он отметил, что между сторонами продолжают действовать как дипломатические, так и неформальные каналы связи.
Президент Финляндии подчеркнул, что Украина сейчас находится в более сильной позиции, чем когда-либо с начала полномасштабной войны, тогда как Соединенные Штаты в значительной степени сосредоточены на ситуации вокруг Ирана.
Я хотел бы, чтобы Европа вернулась к переговорам и возобновила диалог. Если европейские институты не смогут этого сделать, решение, вероятно, будет принято 18 июля на саммите Европейского совета
По его мнению, в потенциальный формат диалога могли бы войти крупнейшие европейские государства - Германия, Франция, Великобритания и Италия, а также одна из стран, граничащих с россией, в частности Польша.
Стубб отметил, что Европе необходимо сформировать понимание того, какой будет внешняя политика и политика безопасности россии в будущем.
В определенный момент диалог нужно будет возобновить как на европейском уровне, так и, в случае Финляндии, на двустороннем уровне
Европейцы стремятся к поддержке Трампа на саммите G7 для мирных переговоров с россией - Bloomberg11.06.2026, 13:00 • 25103 просмотра