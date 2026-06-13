Стубб назвал сроки начала диалога между Европой и рф по войне в Украине

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в ближайшие недели может начаться диалог между Европой и россией относительно войны в Украине. Об этом он сказал в интервью финскому вещателю Yle, передает УНН.

По словам Стубба, на данный момент существуют неофициальные сигналы о готовности москвы к контактам с европейскими странами. Он отметил, что между сторонами продолжают действовать как дипломатические, так и неформальные каналы связи.

Президент Финляндии подчеркнул, что Украина сейчас находится в более сильной позиции, чем когда-либо с начала полномасштабной войны, тогда как Соединенные Штаты в значительной степени сосредоточены на ситуации вокруг Ирана.

Я хотел бы, чтобы Европа вернулась к переговорам и возобновила диалог. Если европейские институты не смогут этого сделать, решение, вероятно, будет принято 18 июля на саммите Европейского совета