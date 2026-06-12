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МВФ и Украина на уровне персонала достигли договоренности о пересмотре программы EFF и транше 690 млн долларов

Киев • УНН

 • 574 просмотра

Украина и МВФ достигли соглашения на уровне персонала по первому пересмотру программы EFF. После одобрения Советом директоров Киев получит 690 миллионов долларов.

МВФ и Украина на уровне персонала достигли договоренности о пересмотре программы EFF и транше 690 млн долларов

Сотрудники МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала по первому обзору EFF. Кроме того, Киев получит доступ к примерно 690 миллионам долларов США - в случае одобрения соответствующего решения Совета директоров МВФ, передает УНН со ссылкой на МВФ.

Сотрудники МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала по первому обзору EFF. При условии одобрения Исполнительным советом МВФ Украина получит доступ к примерно 690 миллионам долларов США (503 миллиона СДР), в результате чего общая сумма выплат по программе составит 2,2 миллиарда долларов США 

- говорится в сообщении фонда.

Детали

В Нацбанке подтвердили, что представители МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала (Staff-Level Agreement, SLA) по первому пересмотру четырехлетней программы (Extended Fund Facility, EFF) объемом 8,1 млрд долл. и завершили консультации по Статье IV с Украиной. Соответствующую договоренность должен одобрить Совет директоров МВФ, который рассмотрит ее в следующем месяце. При условии одобрения результатов пересмотра Советом директоров МВФ Украина получит доступ к финансированию объемом до 503 млн специальных прав заимствования (СПЗ) или 690 млн долл. в эквиваленте, что увеличит общий объем выплат по программе до 2,2 млрд долл.

МВФ в своем релизе отмечает, что четырехлетняя программа EFF для Украины является опорой для экономической программы властей в условиях чрезвычайно высокой неопределенности. Все количественные критерии эффективности и индикативные цели на конец марта достигнуты, однако прогресс структурных реформ замедлился. Соглашение на уровне персонала было достигнуто после согласования корректирующих мер для устранения отклонений, дополнительных обязательств в сфере политики и пересмотра графика реформ.

Обсуждения в рамках консультаций по Статье IV были сосредоточены на мерах, направленных на стимулирование устойчивого послевоенного роста путем создания динамичной рыночной экономики. В частности, речь идет о реформах, призванных сделать налоговую систему более благоприятной для экономического роста, и мерах по сокращению крупного теневого сектора.

Благодаря взвешенной политике и масштабной внешней поддержке макроэкономическая стабильность в целом сохраняется, несмотря на продолжение полномасштабной войны россии против Украины, а также последствия войны на Ближнем Востоке. В то же время Фонд ожидает, что в 2026 году темпы роста ВВП замедлятся до 1,0–1,6%, а также отмечает чрезвычайно высокие риски из-за затянувшейся войны, в частности из-за атак на объекты энергетической и другой критической инфраструктуры.

В своем заявлении МВФ также положительно оценивает действия Национального банка Украины по поддержанию достаточного уровня международных резервов, сохранению финансовой устойчивости и стабилизации инфляционных ожиданий, несмотря на внешние потрясения. Фонд отмечает, что на фоне шоков со стороны предложения и закрытия разрыва ВВП НБУ обоснованно отложил цикл смягчения монетарной политики и скорректировал в сторону жесткости свои монетарные коммуникации для удержания инфляционных ожиданий под контролем.

Также МВФ положительно оценивает постепенное усиление курсовой гибкости, что способствует поглощению внешних шоков, защите международных резервов и предотвращению накопления внешних дисбалансов. В МВФ подчеркивают, что валютная либерализация и в дальнейшем должна осуществляться в соответствии с предварительно определенными условиями и согласовываться с общими целями монетарной и валютно-курсовой политики и обеспечения внешней устойчивости.

Отдельно Фонд подчеркнул, что институциональная независимость Национального банка должна оставаться одним из ключевых столпов поддержания макрофинансовой стабильности.

В МВФ отмечают, что банки остаются хорошо капитализированными, ликвидными и имеют высокий уровень резервов, а также с 2024 года наращивают предложение кредитов, несмотря на сложные условия. В рамках программы власти обязались провести реформы, чтобы улучшить позиции Украины для привлечения частных инвестиций в послевоенное восстановление. В частности, речь идет о повышении устойчивости финансового сектора, усилении надзора и управления кризисными ситуациями, а также развитии инфраструктуры финансового и капитального рынков в соответствии с международными стандартами.

Фонд подчеркивает необходимость реализации фискальной политики с учетом ограничений в финансировании в соответствии с восстановлением устойчивости долговой нагрузки. Для этого нужно избегать превышения запланированных расходов, быть готовым мобилизовать дополнительные внутренние доходы, определять возможные источники экономии для компенсации расходов и при необходимости увеличивать объемы внутреннего финансирования. Учитывая значительные потребности в финансировании обороны и восстановления в среднесрочной перспективе, Украина должна продолжать работу над повышением эффективности налогового администрирования и совершенствованием налоговой политики с целью увеличения бюджетных поступлений.

Особое внимание в рамках пересмотра программы уделено мерам по сокращению масштабов теневой экономики. В Фонде отмечают, что детеневизация остается самым справедливым и эффективным способом привлечения необходимых доходов в бюджет и одновременного содействия экономическому росту. Такие реформы также помогут выровнять конкурентные условия, улучшить бизнес-среду и позиции Украины для успешной конкуренции на едином рынке ЕС.  В МВФ подчеркивают, что реализация этого плана потребует решительных действий от властей для согласования законодательных изменений, внедрения административных реформ и противостояния лицам, имеющим собственные интересы.

В Фонде также отмечают важность институциональных изменений в Бюро экономической безопасности и Государственной таможенной службе для повышения эффективности борьбы с уклонением от уплаты налогов. МВФ также подчеркивает необходимость активизации реформ в сфере управления и борьбы с коррупцией. Отмечается важность ускорения реформ корпоративного управления государственными предприятиями и государственными банками. Дальнейшее усиление роли наблюдательных советов, завершение конкурсных назначений руководства, повышение прозрачности и подотчетности, а также устранение выявленных недостатков системы управления являются важными предпосылками для защиты государственных ресурсов, восстановления доверия инвесторов и привлечения частного капитала к восстановлению Украины.

Я благодарю за совместную непростую работу руководителя Миссии МВФ Гэвина Грея, его команду, а также команду Правительства Украины. Мы преодолели один из этапов, ждем заседания Совета исполнительных директоров МВФ. Важно не останавливаться. Именно последовательность в решениях и способность работать единой командой позволяют нам двигаться вперед даже в чрезвычайно сложных условиях 

– прокомментировал Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный.

Справка

Совет директоров Международного валютного фонда 26 февраля 2026 года утвердил новую четырехлетнюю программу для Украины в рамках Механизма расширенного финансирования (The Extended Fund Facility, EFF) объемом 5,9 млрд СПЗ, что составляет около 8,1 млрд долл.

Антонина Туманова

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