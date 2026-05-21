В кремле назвали неприемлемым курс Армении на вступление в Евросоюз
Киев • УНН
Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин назвал неприемлемым курс Армении на вступление в Евросоюз вместо ЕАЭС. Ранее глава правительства Армении Пашинян заявил, что Ереван не является союзником России "в вопросе Украины".
Для москвы неприемлема линия, которую проводит руководство Армении. Об этом заявил в среду заместитель главы мид рф михаил галузин, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
По словам дипломата, "конечно же, в москве не могут принять ту линию, которую сегодня проводит армянское руководство".
А именно линию на то, что оно, армянское руководство, будет сохранять членство в Евразийском экономическом союзе до тех пор, пока не перейдет на членство в Союзе Европейском
Он подчеркнул, что "такие подходы нас устроить не могут".
"Такие подходы для нас абсолютно не приемлемы", - заявил замглавы мид рф журналистам в москве после заседания специальной рабочей группы совета безопасности рф.
Ранее в этом месяце премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не является союзником россии "в вопросе Украины".
